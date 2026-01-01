Jeśli Twoja aplikacja znajduje się w Gicie lub na innym hoście, prześlij ją do GitHuba, połącz z repozytorium i wdróż w Hostinger. Jeśli zaczynasz od kodu lokalnego, prześlij go najpierw do repozytorium, a następnie zastosuj ten sam proces wdrażania z minimalnymi zmianami.