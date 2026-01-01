Hosting GitHub Copilot

Wdrażaj aplikacje stworzone za pomocą GitHub Copilot szybciej

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting github copilot

Jedna cena, bez ukrytych opłat

Wdrażaj aplikacje stworzone z GitHub Copilot na niezawodnym hostingu, któremu możesz zaufać. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz go przetestować bez obaw.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Wysyłaj aplikacje stworzone przez Copilota bez żadnych problemów

Wykorzystaj to, co zbudujesz za pomocą GitHub Copilot, i wdróż na hostingu Node.js bez dodatkowej konfiguracji. Twój kod będzie dostarczany jako działająca aplikacja lub witryna, z prostą ścieżką od lokalnego rozwoju do produkcji. Po uruchomieniu projekt będzie działał w zarządzanej infrastrukturze stworzonej dla aplikacji Node.js, dzięki czemu mniej czasu poświęcasz na konserwację serwera, a więcej na wdrażanie aktualizacji. Zyskujesz niezawodność i zapas mocy obliczeniowej, aby utrzymać stabilny stan stosu wraz ze wzrostem ruchu.
hosting github copilot

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Github Copilot

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Github Copilot.
Oznacza to hostowanie aplikacji Node.js stworzonej za pomocą GitHub Copilot, aby mogła działać w środowisku produkcyjnym i obsługiwać rzeczywistych użytkowników. GitHub Copilot pomaga w pisaniu kodu, ale Hostinger uruchamia aplikację, zarządza środowiskiem wykonawczym i utrzymuje ją dostępną online.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać serwerem, konfiguracją Node.js, aktualizacjami i procesami. Z hostingiem Node.js Hostinger, te elementy są obsługiwane za Ciebie, więc hosting GitHub Copilot jest bliższy wdrożeniu i uruchomieniu niż pełne administrowanie serwerem.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, udziel dostępu do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Możesz nadal korzystać z prywatnych repozytoriów do kontroli wersji i standardowego wysyłania aktualizacji.
Twoja aplikacja nadal działa, ale nadal obowiązują limity planu, więc utrzymujący się wysoki ruch może wymagać aktualizacji. Nie pobieramy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku nagłych wzrostów ruchu, ale powinieneś wybrać plan, który odpowiada Twojemu przewidywanemu obciążeniu.
Prześlij aplikację do GitHuba, połącz repozytorium w Hostingerze i wdróż. Jeśli przenosisz się z innego hosta, zaktualizuj wszystkie zmienne środowiskowe, ustawienia bazy danych i rekordy domeny, a następnie przetestuj kompilację produkcyjną.

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