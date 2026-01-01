Wysyłaj aplikacje stworzone przez Copilota bez żadnych problemów

Wykorzystaj to, co zbudujesz za pomocą GitHub Copilot, i wdróż na hostingu Node.js bez dodatkowej konfiguracji. Twój kod będzie dostarczany jako działająca aplikacja lub witryna, z prostą ścieżką od lokalnego rozwoju do produkcji. Po uruchomieniu projekt będzie działał w zarządzanej infrastrukturze stworzonej dla aplikacji Node.js, dzięki czemu mniej czasu poświęcasz na konserwację serwera, a więcej na wdrażanie aktualizacji. Zyskujesz niezawodność i zapas mocy obliczeniowej, aby utrzymać stabilny stan stosu wraz ze wzrostem ruchu.