Hosting Fastify bez wąskich gardeł

Wdróż swoją aplikację Fastify z konfiguracją, która upraszcza ścieżkę od kodu do produkcji. Uruchom projekt, uruchom środowisko wykonawcze Node.js i uruchamiaj API lub strony internetowe bez konieczności poświęcania czasu na niestandardową konfigurację serwera. Twoja aplikacja pozostaje na zarządzanym hostingu zbudowanym z myślą o niezawodności, dzięki czemu wzrost ruchu i rutynowa konserwacja są obsługiwane przy mniejszej ilości pracy ręcznej. To zapewnia bardziej przejrzysty proces wdrażania i więcej czasu na skupienie się na trasach, logice i funkcjach, które są dla Ciebie ważne.