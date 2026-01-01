Hosting Expressjs

Łatwe uruchamianie aplikacji Express.js w środowisku produkcyjnym

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting expressjs

Prosty hosting Express.js, przejrzyste miesięczne ceny

Uruchamiaj aplikacje i interfejsy API Express.js w oparciu o niezawodną infrastrukturę, mając pewność, że każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Uruchamiaj interfejsy API Express.js bez wąskich gardeł

Wdrażaj swoje API Express.js i aplikacje internetowe bez konieczności poświęcania czasu na konfigurację serwera. Wdrażaj swój kod, a nasz hosting Node.js zapewni Ci prostą ścieżkę do produkcji, dzięki czemu routing, oprogramowanie pośredniczące i obsługa żądań działają zgodnie z oczekiwaniami Twojego projektu. Twoja aplikacja działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę, stworzoną z myślą o stałym czasie sprawności i przewidywalnej wydajności. Oznacza to mniej czasu na konserwację i więcej czasu na wdrażanie funkcji, nawet przy rosnącym ruchu.
hosting expressjs

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Expressjs

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Expressjs.
Hosting Express.js to środowisko uruchomieniowe do wdrażania i uruchamiania aplikacji Express na serwerze produkcyjnym. Ma to znaczenie, ponieważ Twoja aplikacja wymaga poprawnej konfiguracji Node.js, obsługi procesów i dostępu do sieci, zanim użytkownicy będą mogli z niej korzystać.
W przypadku VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, wersją Node.js, aktualizacjami zabezpieczeń i menedżerem procesów. Z hostingiem Node.js od Hostingera, konfiguracja serwera jest realizowana za Ciebie, więc hosting ExpressJS koncentruje się na Twojej aplikacji, a nie na administrowaniu serwerem.
Tak. Możesz połączyć swoje konto GitHub, autoryzować dostęp do prywatnego repozytorium i wdrożyć z wybranej gałęzi. Aktualizacje będą następnie automatycznie pobierane z tego repozytorium.
Jeśli Twoja aplikacja przekroczy zasoby zawarte w Twoim planie, może to wpłynąć na wydajność i może wymagać aktualizacji. Hostinger nie pobiera niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku skoków ruchu na hostingu Node.js.
Możesz wdrożyć aplikację z repozytorium Git lub przesłać ją, ustawić wersję Node.js i polecenie startowe oraz wskazać ją swojej domenie. Jeśli Twoja aplikacja działa już lokalnie, przeniesienie zazwyczaj ogranicza się do konfiguracji i wdrożenia, a nie przepisania.

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