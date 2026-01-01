Hosting Docusaurus

Wdrażaj witryny Docusaurus w ciągu kilku minut, a nie godzin

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting docusaurus

Prosty cennik hostingu Docusaurus

Hostuj swoją witrynę Docusaurus pewnie, korzystając z niezawodnego hostingu Node.js stworzonego do produkcji. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz go wypróbować bez ryzyka.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Zbudowany dla skalowalnych dokumentów Docusaurus

Wdróż swoją witrynę Docusaurus na hostingu Node.js bez dodatkowych prac konfiguracyjnych. Uruchom aplikację z dokumentami, a Hostinger zajmie się środowiskiem uruchomieniowym, dzięki czemu Twoja witryna z treściami będzie gotowa do obsługi stron w prostym, znanym procesie. Twój projekt działa również w oparciu o zarządzaną infrastrukturę zbudowaną z myślą o niezawodności, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na konserwację serwera, a więcej na aktualizację treści. Dzięki temu Twój zespół będzie miał stabilne miejsce na dokumentację, które będzie mogło nadążać za rozwojem Twojej witryny.
hosting docusaurus

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Docusaurus

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Docusaurus.
Hosting Docusaurus oznacza wdrożenie witryny zbudowanej w Docusaurusie w działającym środowisku Node.js, aby użytkownicy mieli do niej dostęp online. To ważne, ponieważ Twoja dokumentacja, blog lub strona projektu wymagają środowiska uruchomieniowego serwera i stabilnego procesu wdrażania, a nie tylko lokalnego rozwoju.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, wersją Node.js, uruchamianiem procesów, aktualizacjami i bezpieczeństwem. Z hostingiem Node.js od Hostinger dla hostingu Docusaurus, środowisko uruchomieniowe i konfiguracja wdrożenia są zarządzane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na stronie internetowej, a nie na konserwacji serwera.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Następnie wypchnięcia do tej gałęzi mogą wyzwalać aktualizacje w taki sam sposób, jak w przypadku repozytorium publicznego.
Ruch jest ograniczony limitami Twojego planu hostingowego i jeśli Twoja witryna Docusaurus je przekroczy, może być konieczna aktualizacja. Nie ukrywamy opłat za przekroczenie limitu za niejasnymi sformułowaniami, dlatego sprawdź limity planu przed uruchomieniem.
Umieść witrynę w repozytorium Git, połącz ją z Hostingerem i wdróż gałąź zawierającą kompilację produkcyjną. Jeśli migrujesz z innego hosta, po wdrożeniu wskaż swoją domenę i sprawdź, czy ustawienia kompilacji są zgodne z istniejącą konfiguracją.

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