Hosting kursora

Wdrażaj aplikacje stworzone przy użyciu Cursor AI w ciągu kilku minut

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting kursora

Proste ceny, bez ukrytych opłat

Wdrażaj aplikacje stworzone z Cursor AI na niezawodnym hostingu, któremu możesz zaufać. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz go wypróbować bez obaw.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Szybciej dostarczaj to, co zbudujesz w Cursor AI

Przenieś aplikacje tworzone w Cursor AI z plików lokalnych do środowiska Node.js na żywo, bez konieczności zmiany przepływu pracy. Prześlij swój kod, a Hostinger zajmie się konfiguracją, dzięki czemu Twój projekt będzie gotowy do uruchomienia z mniejszymi problemami i mniejszą liczbą kroków wdrażania. Po uruchomieniu Twoja aplikacja będzie działać w zarządzanej infrastrukturze stworzonej dla obciążeń Node.js, zapewniając Ci czas sprawności i skalowalność. To zapewnia prostszą ścieżkę od prototypu do produkcji, podczas gdy Ty możesz skupić się na kodzie w edytorze.
hosting kursora

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu kursorów

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Cursor.
Oznacza to wdrożenie aplikacji Node.js stworzonej w Cursor AI na serwerze produkcyjnym, gdzie użytkownicy mają do niej dostęp. Ma to znaczenie, ponieważ Cursor AI pomaga w pisaniu kodu, ale hosting to podstawa działania aplikacji w środowisku produkcyjnym.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, środowiskiem uruchomieniowym Node.js, menedżerem procesów, aktualizacjami i zabezpieczeniami. Z hostingiem Node.js od Hostingera, praca serwera jest wykonywana za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji stworzonej w Cursor AI.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Możesz zachować prywatne repozytorium przez cały proces.
Twój plan obejmuje ustaloną ilość zasobów, a jeśli Twoja aplikacja ją przekroczy, konieczna będzie aktualizacja. Nie pobieramy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku skoków ruchu, ale stałe, wysokie obciążenie może wymagać większego planu.
Prześlij swój projekt do GitHuba lub prześlij kod, a następnie połącz go z Hostingerem i wdróż aplikację Node.js. Jeśli przenosisz się z innego hosta, skonfiguruj te same ustawienia aplikacji, zmienne środowiskowe i polecenia kompilacji w nowym wdrożeniu.

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