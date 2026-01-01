Kontynuuj hosting dev

Twórz z Continue.dev, wdrażaj swoje aplikacje na Hostinger

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
kontynuuj.hosting dev

Jedna miesięczna cena, bez ukrytych opłat

Wybierz plan, który pasuje do Twojego sposobu pracy i hostuj Continue.dev bez obaw. Ciesz się niezawodną wydajnością, prostą konfiguracją i naszą 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Szybciej dostarczaj to, co stworzysz dzięki Continue.dev

Przenieś to, co zbudujesz z Continue.dev, od prototypu do produkcji, bez zmiany swojego toku pracy. Hosting Node.js od Hostingera zapewnia Twojej aplikacji prostą ścieżkę od lokalnego rozwoju do środowiska produkcyjnego, dzięki czemu możesz wdrożyć udoskonalany projekt i kontynuować pracę w znanym Ci stosie. Po uruchomieniu Twoja aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze stworzonej dla Node.js, oferując niezawodną dostępność i możliwość obsługi rosnącego ruchu. Oznacza to mniej czasu na konfigurację i konserwację serwera, a więcej na wdrażanie funkcji i ulepszanie produktu.
kontynuuj.hosting dev

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Często zadawane pytania dotyczące hostingu Continue.dev

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Continue.dev.
Hosting Continue.dev to zarządzane środowisko do uruchamiania i łączenia Continue.dev z aplikacjami, narzędziami i dostawcami modeli. Pomaga w szybszym wdrożeniu bez konieczności samodzielnego konfigurowania serwera, aktualizacji ani podstawowej konserwacji.
VPS daje Ci pełną kontrolę nad serwerem, ale sam zarządzasz konfiguracją, bezpieczeństwem, skalowaniem i aktualizacjami. Hosting Continue.dev jest prostszy: jest wstępnie skonfigurowany dla danej usługi, dzięki czemu możesz zacząć szybciej i z mniejszą ilością pracy ręcznej.
Tak. Hosting Continue.dev obsługuje prywatne repozytoria GitHub, dzięki czemu możesz bezpiecznie łączyć swój kod i chronić wewnętrzne projekty podczas wdrażania.
Plany mogą obejmować limity zasobów w zależności od wykorzystania. Jeśli Twoja aplikacja potrzebuje większej pojemności, możesz dokonać aktualizacji przed osiągnięciem limitu, zamiast płacić nieoczekiwane opłaty za przekroczenie limitu.
Konfiguracja jest prosta i przeznaczona dla użytkowników technicznych. Jeśli przenosisz się z innego hosta, możesz przenieść swój projekt, łącząc repozytorium, konfigurując środowisko i wdrażając je w kilku krokach.

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