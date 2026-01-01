Ship Claude Code buduje i trafia do produkcji szybciej

Przenieś aplikacje i prototypy tworzone z Claude Code z lokalnego rozwoju do produkcji bez zmiany przepływu pracy. Przekaż swój projekt Node.js, a Hostinger zajmie się środowiskiem uruchomieniowym i wdrożeniem, dzięki czemu Twoja aplikacja będzie gotowa do obsługi użytkowników bez dodatkowej konfiguracji. Po uruchomieniu, Twój projekt będzie działał w oparciu o zarządzaną infrastrukturę, stworzoną z myślą o stabilnym czasie pracy i możliwościach rozwoju. Oznacza to mniej czasu na konserwację serwerów, a więcej na udoskonalanie kodu i funkcji, które już zostały udostępnione.