Hosting Bolt
Wdrażaj aplikacje stworzone za pomocą Bolt.new w kilka minut
Proste ceny, bez ukrytych opłat
Korzyści planu Business:
Wszystkie korzyści planu Business, plus:
Korzyści planu Business:
Wszystkie korzyści planu Business, plus:
Od pomysłu Bolt.new do aplikacji na żywo
Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.
1. Połącz swój projekt
Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.
2. Wdrażaj natychmiast
Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.
3. Zarządzaj i skaluj
Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.
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