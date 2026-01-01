Od pomysłu Bolt.new do aplikacji na żywo

Przenieś aplikację lub witrynę stworzoną w Bolt.new od prototypu do produkcji bez zmiany sposobu pracy. Hosting Node.js od Hostingera zapewnia prostą ścieżkę wdrożenia projektu, dzięki czemu możesz przejść od wygenerowanego kodu do gotowej aplikacji z minimalną konfiguracją. Po uruchomieniu Twoja aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze zbudowanej dla Node.js, a Ty dbasz o jej dostępność i skalowalność. Oznacza to mniej czasu na konserwację serwera i więcej czasu na udoskonalanie produktu, który faktycznie widzą użytkownicy.