Hosting Bolt

Wdrażaj aplikacje stworzone za pomocą Bolt.new w kilka minut

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting śrub

Proste ceny, bez ukrytych opłat

Wdrażaj aplikacje stworzone z Bolt.new na niezawodnym hostingu, któremu możesz zaufać. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz go przetestować bez obaw.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Od pomysłu Bolt.new do aplikacji na żywo

Przenieś aplikację lub witrynę stworzoną w Bolt.new od prototypu do produkcji bez zmiany sposobu pracy. Hosting Node.js od Hostingera zapewnia prostą ścieżkę wdrożenia projektu, dzięki czemu możesz przejść od wygenerowanego kodu do gotowej aplikacji z minimalną konfiguracją. Po uruchomieniu Twoja aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze zbudowanej dla Node.js, a Ty dbasz o jej dostępność i skalowalność. Oznacza to mniej czasu na konserwację serwera i więcej czasu na udoskonalanie produktu, który faktycznie widzą użytkownicy.
hosting śrub

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Bolt

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Bolt.
Oznacza to wdrożenie aplikacji Node.js stworzonej w Bolt.new na serwerze produkcyjnym, aby umożliwić dostęp do niej prawdziwym użytkownikom. Dzięki temu projekt zyskuje stabilne środowisko wykonawcze, zarządzaną infrastrukturę i publiczny adres URL, zamiast pozostawiać go jako lokalny prototyp.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, wersją Node.js, menedżerem procesów, aktualizacjami zabezpieczeń i odwrotnym proxy. Z hostingiem Node.js od Hostinger, te zadania serwerowe są wykonywane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji zbudowanej w Bolt.new.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż wybraną gałąź. Aktualizacje można następnie przesyłać przez Git, tak jak w przypadku każdego innego połączonego projektu.
W planie obowiązują limity zasobów i ruchu, a jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczna aktualizacja. Nie doliczamy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu przy normalnym użytkowaniu, ale w przypadku utrzymującego się dużego ruchu należy dostosować plan do większego limitu.
Prześlij projekt do GitHuba, połącz repozytorium w Hostingerze i wdróż go na hostingu Node.js. Jeśli korzystasz z hostingu innego dostawcy, zazwyczaj możesz zachować ten sam kod i dostosować jedynie zmienne środowiskowe, polecenia kompilacji lub ustawienia startowe.

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