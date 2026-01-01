Od pomysłu Base44 do aplikacji na żywo, szybko

Przenieś aplikacje i prototypy tworzone z Base44 od pomysłu do wdrożenia na żywo, bez zmiany sposobu pracy. Hosting Node.js od Hostinger zapewnia prostą ścieżkę do produkcji, dzięki czemu Twój projekt może zostać przeniesiony ze środowiska lokalnego do środowiska gotowego do użycia przez rzeczywistych użytkowników. Po uruchomieniu Twoja aplikacja pozostaje w zarządzanej infrastrukturze, a kwestie związane z dostępnością i skalowaniem są przez Ciebie obsługiwane. Oznacza to mniej czasu poświęcanego na zadania serwerowe, a więcej na udoskonalanie funkcji, naprawianie błędów i wdrażanie aktualizacji.