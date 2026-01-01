Hosting Angular

Wdrażaj aplikacje Angular z hostingiem Node.js, który skaluje się wraz z Tobą

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting kątowy

Prosty cennik hostingu Angular

Hostuj swoją aplikację Angular w niezawodnej infrastrukturze stworzonej do produkcji. Jeśli nie będzie pasować, nasza 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy zapewni Ci spokój ducha.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Zbudowany dla wydajności aplikacji Angular

Wdróż swoją aplikację Angular na hostingu Node.js bez dodatkowej konfiguracji serwera. Przekaż swój projekt, a Hostinger zajmie się środowiskiem uruchomieniowym i procesem wdrożenia, dzięki czemu Twoja witryna lub aplikacja będzie działać bezproblemowo. Twoja aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze, zaprojektowanej tak, aby zachować niezawodność przy zmieniającym się ruchu, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na konserwację, a więcej na wdrażanie aktualizacji. To zapewnia prostszą ścieżkę od kodu do produkcji, z hostingiem, który nie przeszkadza.
hosting kątowy

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
Rozpocznij
Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Angular

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Angular.
Hosting Angular to środowisko produkcyjne, w którym aplikacja lub witryna Node.js zbudowana w Angularze działa dla rzeczywistych użytkowników. Ma to znaczenie, ponieważ potrzebujesz serwera, który poradzi sobie z wdrożeniem, zależnościami wykonawczymi, routingiem i czasem sprawności poza Twoim komputerem lokalnym.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, wersją Node.js, procesami, aktualizacjami i bezpieczeństwem. Z hostingiem Node.js od Hostinger platforma obsługuje warstwę serwerową, dzięki czemu możesz wdrożyć aplikację Angular bez konieczności konserwacji całej maszyny.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, autoryzuj dostęp do prywatnego repozytorium i wdrażaj z wybranej gałęzi. Aktualizacje można pobierać z tego samego prywatnego repozytorium po każdym wypchnięciu.
Jeśli ruch przekroczy limit Twojego planu, żądania mogą zostać ograniczone, a wydajność może spaść do momentu przejścia na wyższy pakiet. Hostinger nie ukrywa tego pod niejasnymi opłatami za przekroczenie limitu; przepustowość jest powiązana z wybranym planem.
Prześlij swój projekt do GitHuba lub zaimportuj istniejący kod, a następnie połącz repozytorium w Hostingerze i wdróż. Jeśli przenosisz się z innego hosta, po wdrożeniu przekieruj swoją domenę na nową aplikację i zweryfikuj zmienne środowiskowe oraz ustawienia kompilacji.

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