Dlaczego warto wybrać Hostinger Mail?
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*Data porównania: 1 czerwca 2026 r.
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Simos
Korzystam z Hostingera od ponad roku i jestem pod ogromnym wrażeniem. Choć ich ogólny profesjonalizm jest ewidentny, ich usługa poczty elektronicznej jest naprawdę fantastyczna – niezawodna, łatwa w konfiguracji i idealna do profesjonalnej komunikacji.
Bob Stewart
Usługa Hostingera oferuje wszystko, czego potrzebuję do poczty e-mail i domeny, z odpowiednimi funkcjami i w uczciwej cenie. Inne usługi hostingowe twierdzą, że są najlepsze, ale zasypują klienta złożonością i marketingiem.
OASK Publishers
Korzystam z usług poczty elektronicznej Hostinger do komunikacji biznesowej i ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z nich przebiegało sprawnie i niezawodnie. Proces konfiguracji był prosty, a podłączanie adresów e-mail w niestandardowych domenach było łatwe, nawet bez zaawansowanej wiedzy technicznej.
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