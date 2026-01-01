Hostinger Mail kontra GoDaddy Email

Szukasz alternatyw dla poczty e-mail GoDaddy? Porównaj Hostinger i GoDaddy na pierwszy rzut oka, aby znaleźć odpowiednią usługę hostingu poczty e-mail dla firm, która spełni Twoje potrzeby.
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Dlaczego warto wybrać Hostinger Mail?

Świetny e-mail nie musi być skomplikowany ani drogi. Właśnie to oferuje Hostinger.

Wartość, która naprawdę ma sens

Profesjonalna skrzynka odbiorcza nie powinna kosztować fortuny. Usługa Hostinger Business Email zapewnia firmowy adres e-mail, solidne zabezpieczenia i możliwości rozwoju – bez niespodziewanych podwyżek opłat za odnowienie.

Gotowe do pracy w kilka minut

Żadnych technicznych problemów z konfiguracją. Niezależnie od tego, czy Twoja domena jest w Hostingerze, czy nie, uruchomienie skrzynki odbiorczej zajmuje zaledwie kilka kliknięć – i Twój pierwszy profesjonalny e-mail jest gotowy do wysłania.

Najważniejsze rzeczy omówione

Filtrowanie spamu, uwierzytelnianie wiadomości e-mail, dostęp mobilny i narzędzia do pisania ze sztuczną inteligencją – wszystko wbudowane. Dzięki temu możesz skupić się na swojej firmie, a nie na skrzynce odbiorczej.

Porównanie bezpośrednie

Porównaj ceny i funkcje na pierwszy rzut oka.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Cena wywoławcza za skrzynkę pocztową*

Starts at 1,99 zł/miesiąc
1,99 USD/mies.

Darmowa domena

Yes
No

Przechowywanie na skrzynkę pocztową

10 GB–50 GB
10 GB–100 GB

Aliasy e-mail

Do 30
Do 300

Zasady przekazywania

Yes
Yes

Autorespondery

Yes
Yes

Ochrona przed spamem i wirusami

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Zobacz, kto otworzył Twoje e-maile

Wszystkie plany
Ograniczony

Interakcje e-mailowe

Yes
Yes

Funkcje sztucznej inteligencji

Tak, asystent AI, pisanie AI, inteligentne wyszukiwanie i podsumowania
Tak, tworzenie wiadomości e-mail wspomagane sztuczną inteligencją

E-mail agenta

Yes
No

Obsługa klienta

Czat na żywo 24/7
24/7 telefon i czat

Ocena na Trustpilot

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
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*Data porównania: 1 czerwca 2026 r.

Dowiedz się, dlaczego ponad 5 milionów właścicieli stron internetowych wybiera Hostinger

Nie musisz nam wierzyć na słowo – oto, co mówią o swoich doświadczeniach osoby, które korzystały z usług poczty e-mail dla firm oferowanych przez Hostinger.

Simos

Review provider

Korzystam z Hostingera od ponad roku i jestem pod ogromnym wrażeniem. Choć ich ogólny profesjonalizm jest ewidentny, ich usługa poczty elektronicznej jest naprawdę fantastyczna – niezawodna, łatwa w konfiguracji i idealna do profesjonalnej komunikacji.

Bob Stewart

Review provider

Usługa Hostingera oferuje wszystko, czego potrzebuję do poczty e-mail i domeny, z odpowiednimi funkcjami i w uczciwej cenie. Inne usługi hostingowe twierdzą, że są najlepsze, ale zasypują klienta złożonością i marketingiem.

OASK Publishers

Review provider

Korzystam z usług poczty elektronicznej Hostinger do komunikacji biznesowej i ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z nich przebiegało sprawnie i niezawodnie. Proces konfiguracji był prosty, a podłączanie adresów e-mail w niestandardowych domenach było łatwe, nawet bez zaawansowanej wiedzy technicznej.

Kup plan poczty e-mail dla firm oparty na sztucznej inteligencji

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

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Wsparcie 24/7

48 miesięcy
85% zniżki
Starter
Najlepszy wybór dla samodzielnych przedsiębiorców
12,99
1,99/mies.
Wybierz plan
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 6,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
1 skrzynka pocztowa w zestawie
5 GB miejsca na skrzynkę pocztową
5 reguł przekazywania
5 aliasów e-mail

Korzyści:

Poczta agentowa
NAJPOPULARNIEJSZY
72% zniżki
Standard
Najlepszy dla: małych firm gotowych do skalowania
17,99
4,99/mies.
Wybierz plan
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 11,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
1 skrzynka pocztowa w zestawie
20 GB miejsca na skrzynkę pocztową
20 reguł przekazywania
10 aliasów e-mail

Korzyści:

Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Zobacz, kto otworzył Twoje e-maile
Inteligentne odpowiedzi e-mail oparte na AI
Odpowiedzi automatyczne
Poczta agentowa
65% zniżki
Premium
Najlepszy dla: zespołów, które skalują się
25,99
8,99/mies.
Wybierz plan
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 17,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
1 skrzynka pocztowa w zestawie
50 GB miejsca na skrzynkę pocztową
50 reguł przekazywania
30 aliasów e-mail

Korzyści:

Darmowa domena na 1 rok
Śledź kliknięcia linków i otwarcia plików
Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Zobacz, kto otworzył Twoje e-maile
Odpowiedzi automatyczne
Poczta agentowa
85% zniżki
Starter
Najlepszy wybór dla samodzielnych przedsiębiorców
12,99
1,99/mies.
Wybierz plan
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 6,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
1 skrzynka pocztowa w zestawie
5 GB miejsca na skrzynkę pocztową
5 reguł przekazywania
5 aliasów e-mail

Korzyści:

Poczta agentowa
NAJPOPULARNIEJSZY
72% zniżki
Standard
Najlepszy dla: małych firm gotowych do skalowania
17,99
4,99/mies.
Wybierz plan
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 11,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
1 skrzynka pocztowa w zestawie
20 GB miejsca na skrzynkę pocztową
20 reguł przekazywania
10 aliasów e-mail

Korzyści:

Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Zobacz, kto otworzył Twoje e-maile
Inteligentne odpowiedzi e-mail oparte na AI
Odpowiedzi automatyczne
Poczta agentowa
65% zniżki
Premium
Najlepszy dla: zespołów, które skalują się
25,99
8,99/mies.
Wybierz plan
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 17,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
1 skrzynka pocztowa w zestawie
50 GB miejsca na skrzynkę pocztową
50 reguł przekazywania
30 aliasów e-mail

Korzyści:

Darmowa domena na 1 rok
Śledź kliknięcia linków i otwarcia plików
Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Zobacz, kto otworzył Twoje e-maile
Odpowiedzi automatyczne
Poczta agentowa

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Ochrona przed spamem, wirusami i phishingiem
Dostęp do poczty e-mail z dowolnej aplikacji lub urządzenia
Śledzenie całej aktywności e-mail z dziennikami audytu
Bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu
Łatwe przenoszenie wiadomości e-mail
Automatyczne odpowiedzi na czas Twojej nieobecności
Przekazywanie wiadomości na dowolny inny adres e-mail
Wyłapywanie wiadomości e-mail wysyłanych na błędnie wpisane adresy
Szybka, przejrzysta i łatwa w obsłudze poczta internetowa
Ochrona przed spamem, wirusami i phishingiem
Dostęp do poczty e-mail z dowolnej aplikacji lub urządzenia
Śledzenie całej aktywności e-mail z dziennikami audytu
Bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu
Łatwe przenoszenie wiadomości e-mail
Automatyczne odpowiedzi na czas Twojej nieobecności
Przekazywanie wiadomości na dowolny inny adres e-mail
Wyłapywanie wiadomości e-mail wysyłanych na błędnie wpisane adresy
Szybka, przejrzysta i łatwa w obsłudze poczta internetowa

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Zabierz swoją skrzynkę odbiorczą ze sobą

Przechodzisz z innego dostawcy poczty e-mail? Przenieś swoje e-maile, foldery i kontakty niemal natychmiast dzięki Kodee, asystentowi poczty opartemu na AI.
Migruj skrzynkę pocztową
Zabierz swoją skrzynkę odbiorczą ze sobą

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