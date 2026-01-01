Hostinger-partnerprogram

Øk byråets inntekter og omdømme

Bli oppdaget i Hostinger-byråkatalogen
Tjen gjentakende provisjoner på klientfornyelser
Bygg tillit med et Hostinger Partner-merke
Søk nå
Øk byråets inntekter og omdømme

Partnerfordeler som hjelper byrået ditt med å vokse

Tjen mer

Tjen gjentakende provisjoner

Gjør hver henvisning om til løpende inntekter. Tjen 20 % på nye henvisninger og 10 % på kundefornyelser, kryssalg og oppgraderinger.

Tjen gjentakende provisjoner
Øk antallet kunder

Bli funnet i byråkatalogen

Vis frem byrået ditt i Hostinger-byråkatalogen og hjelp potensielle kunder med å oppdage tjenestene dine.

Bli funnet i byråkatalogen

Eksklusive henvisningstilbud

Få eksklusive henvisningskuponger du kan dele med kundene du bringer til Hostinger.

Sammarkedsføring med Hostinger

Skaff deg en co-branded henvisningslandingsside som du kan dele med potensielle kunder og bidra til å øke antallet konverteringer.

20 % rabatt på byråhosting

Betal mindre for byråhosting med en eksklusiv partnerrabatt på 20 %.
Hvordan fungerer det

Start i tre trinn

01

Påfør om et minutt

Logg inn på Hostinger-kontoen din, gå til Agency Hub, og fullfør registreringstrinnene for partnerprogrammet.
02

Få godkjent

Partnerteamet vårt gjennomgår søknaden din og hjelper deg raskt med ombordstigning, vanligvis innen to virkedager.
03

Voks og tjen

Begynn å tjene gjentakende provisjoner, få Hostinger Partner-merket ditt og søk om å bli oppført i byråkatalogen.
Bygg tillit

Vis kundene dine at du er en pålitelig Hostinger-partner

Bli offisielt bekreftet av Hostinger
Vis merket på nettstedet ditt
Gi potensielle kunder mer tillit til byrået ditt
Søk nå
Vis kundene dine at du er en pålitelig Hostinger-partner

Ikke bare ta vårt ord for det

Se hva kunder over hele verden sier om sin erfaring med Hostinger.

«Vi bruker Hostinger ærlig talt som målestokken for våre ingeniører når vi tilbyr support.»

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medgründere av Nohma

«Jeg kunne administrere hosting, domenenavn og SSL-sertifikat på ett sted, noe som var veldig forfriskende.»

Owen Phillips

Owen Phillips

Smed

«Hostinger er den beste hostingleverandøren jeg noensinne har brukt. Kundestøtten er fantastisk, og prisene er uslåelige.»

Jordi Robert

Jordi Robert

Markedsføringsekspert

«Jeg har anbefalt kundene mine å migrere til Hostinger. Alt er enkelt, og nye funksjoner kommer ut hele tiden.»

Anna Franques

Anna Franques

Digital designer og utvikler

«Takket være Hostingers enkle dashbord kan vi administrere WordPress-nettstedet vårt selv.»

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Bedriftseier

«Vi bruker Hostinger ærlig talt som målestokken for våre ingeniører når vi tilbyr support.»

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medgründere av Nohma

«Jeg kunne administrere hosting, domenenavn og SSL-sertifikat på ett sted, noe som var veldig forfriskende.»

Owen Phillips

Owen Phillips

Smed

«Hostinger er den beste hostingleverandøren jeg noensinne har brukt. Kundestøtten er fantastisk, og prisene er uslåelige.»

Jordi Robert

Jordi Robert

Markedsføringsekspert

«Jeg har anbefalt kundene mine å migrere til Hostinger. Alt er enkelt, og nye funksjoner kommer ut hele tiden.»

Anna Franques

Anna Franques

Digital designer og utvikler

«Takket være Hostingers enkle dashbord kan vi administrere WordPress-nettstedet vårt selv.»

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Bedriftseier

Vanlige spørsmål om partnerprogrammet

Finn svar på de vanligste spørsmålene om Hostinger Partnerprogram.

Programmet er åpent for nettprofesjonelle som tilbyr tjenester til andre – frilansere, nettbyråer og markedsføringsbyråer er alle velkomne. Du er i tidlig tilgang, og for å bli godkjent må du oppfylle alle følgende:

  • Vær vert for 10+ nettsteder på Hostinger
  • Ha et profesjonelt, eksisterende nettsted med tydelig informasjon om tjenestene dine
  • Bruk en jobb-e-postadresse som samsvarer med bedriftsdomenet ditt (Gmail, Yahoo og andre generiske leverandører godtas ikke)
  • Ha et firmanavn som kan verifiseres gjennom grunnleggende netttilstedeværelse
  • Send inn en autentisk bedriftsbeskrivelse, ikke kopiert fra andre steder
  • Ha ingen historikk med suspensjon for misbruk på Hostinger
  • Operere i et marked Hostinger ikke eksplisitt har ekskludert

For å søke må du gå til hPanel → Agency Hub → Partnerprogram. Søknader blir gjennomgått før de godkjennes.

Partnerprogrammet er et dypere og mer langsiktig forhold. Du får en offentlig profil, innkommende potensielle kunder og fordeler som vokser etter hvert som du bringer flere kunder til Hostinger.

  • Mulighet til å bli oppført i byråkatalogen
  • Gjentakende provisjoner på kryssalg og fornyelser, ikke bare første kjøp
  • Innkommende potensielle kunder levert til byråhub-dashbordet ditt
  • Co-branded henvisningslandingsside og henvisningskuponger
  • Eksklusive henvisningstilbud for kunder du bringer inn
  • 20 % rabatt på byråhosting på nye kjøp
  • Et partnermerke for ditt eget nettsted
  • Prioritert teknisk støtte

Nei. Pris, omfang og levering er mellom deg og klienten.

Godkjente partnere får et eget henvisningsdashbord i hPanel (Byråhub → Henvisninger → Mine inntekter → Klienter). Det viser alle henviste klienter, med provisjonsdetaljer – kvalifiserte, godkjente, henviste produkter og full hendelseshistorikk – tilgjengelig ved å klikke på hver klient.

Ja. For å beholde partnerstatusen din må du henvise minst 100 dollar i inntekter gjennom henvisningsprogrammet til Hostinger. Hvis du faller under denne terskelen, risikerer du at kontoen din blir fjernet fra programmet.

Ja, når som helst, via Agency Hub i hPanel. Katalogprofilen din fjernes, og innkommende potensielle kunder stoppes.

Bli en pålitelig partner

Søk på Hostinger Partner Program og lås opp nye måter å tiltrekke kunder, tjene gjentakende provisjoner og bygge troverdighet.

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