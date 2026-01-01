Øk byråets inntekter og omdømme
Partnerfordeler som hjelper byrået ditt med å vokse
Tjen gjentakende provisjoner
Gjør hver henvisning om til løpende inntekter. Tjen 20 % på nye henvisninger og 10 % på kundefornyelser, kryssalg og oppgraderinger.
Bli funnet i byråkatalogen
Vis frem byrået ditt i Hostinger-byråkatalogen og hjelp potensielle kunder med å oppdage tjenestene dine.
Eksklusive henvisningstilbud
Sammarkedsføring med Hostinger
20 % rabatt på byråhosting
Start i tre trinn
Påfør om et minutt
Få godkjent
Voks og tjen
Ikke bare ta vårt ord for det
«Vi bruker Hostinger ærlig talt som målestokken for våre ingeniører når vi tilbyr support.»
«Jeg kunne administrere hosting, domenenavn og SSL-sertifikat på ett sted, noe som var veldig forfriskende.»
«Hostinger er den beste hostingleverandøren jeg noensinne har brukt. Kundestøtten er fantastisk, og prisene er uslåelige.»
«Jeg har anbefalt kundene mine å migrere til Hostinger. Alt er enkelt, og nye funksjoner kommer ut hele tiden.»
«Takket være Hostingers enkle dashbord kan vi administrere WordPress-nettstedet vårt selv.»
«Vi bruker Hostinger ærlig talt som målestokken for våre ingeniører når vi tilbyr support.»
«Jeg kunne administrere hosting, domenenavn og SSL-sertifikat på ett sted, noe som var veldig forfriskende.»
«Hostinger er den beste hostingleverandøren jeg noensinne har brukt. Kundestøtten er fantastisk, og prisene er uslåelige.»
«Jeg har anbefalt kundene mine å migrere til Hostinger. Alt er enkelt, og nye funksjoner kommer ut hele tiden.»
«Takket være Hostingers enkle dashbord kan vi administrere WordPress-nettstedet vårt selv.»
Vanlige spørsmål om partnerprogrammet
Hvem kan søke?
Programmet er åpent for nettprofesjonelle som tilbyr tjenester til andre – frilansere, nettbyråer og markedsføringsbyråer er alle velkomne. Du er i tidlig tilgang, og for å bli godkjent må du oppfylle alle følgende:
- Vær vert for 10+ nettsteder på Hostinger
- Ha et profesjonelt, eksisterende nettsted med tydelig informasjon om tjenestene dine
- Bruk en jobb-e-postadresse som samsvarer med bedriftsdomenet ditt (Gmail, Yahoo og andre generiske leverandører godtas ikke)
- Ha et firmanavn som kan verifiseres gjennom grunnleggende netttilstedeværelse
- Send inn en autentisk bedriftsbeskrivelse, ikke kopiert fra andre steder
- Ha ingen historikk med suspensjon for misbruk på Hostinger
- Operere i et marked Hostinger ikke eksplisitt har ekskludert
Hvordan blir jeg med?
For å søke må du gå til hPanel → Agency Hub → Partnerprogram. Søknader blir gjennomgått før de godkjennes.
Hvordan er dette forskjellig fra henvisningsprogrammet?
Partnerprogrammet er et dypere og mer langsiktig forhold. Du får en offentlig profil, innkommende potensielle kunder og fordeler som vokser etter hvert som du bringer flere kunder til Hostinger.
Hvilke fordeler får partnerne?
- Mulighet til å bli oppført i byråkatalogen
- Gjentakende provisjoner på kryssalg og fornyelser, ikke bare første kjøp
- Innkommende potensielle kunder levert til byråhub-dashbordet ditt
- Co-branded henvisningslandingsside og henvisningskuponger
- Eksklusive henvisningstilbud for kunder du bringer inn
- 20 % rabatt på byråhosting på nye kjøp
- Et partnermerke for ditt eget nettsted
- Prioritert teknisk støtte
Er Hostinger involvert i arbeidet jeg gjør for en klient?
Nei. Pris, omfang og levering er mellom deg og klienten.
Hvordan sporer jeg henviste kunder og provisjoner?
Godkjente partnere får et eget henvisningsdashbord i hPanel (Byråhub → Henvisninger → Mine inntekter → Klienter). Det viser alle henviste klienter, med provisjonsdetaljer – kvalifiserte, godkjente, henviste produkter og full hendelseshistorikk – tilgjengelig ved å klikke på hver klient.
Er det et minimumskrav til aktivitet for å forbli partner?
Ja. For å beholde partnerstatusen din må du henvise minst 100 dollar i inntekter gjennom henvisningsprogrammet til Hostinger. Hvis du faller under denne terskelen, risikerer du at kontoen din blir fjernet fra programmet.
Kan jeg forlate programmet?
Ja, når som helst, via Agency Hub i hPanel. Katalogprofilen din fjernes, og innkommende potensielle kunder stoppes.