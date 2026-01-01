Krijg direct hulp van Hostinger Agent, uw AI-ondersteuningsagent

Hostinger Agent behandelt dagelijks 45k+ chats – het beheren van diensten, het schrijven van blogberichten en het migreren van websites – allemaal via een eenvoudig gesprek.
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Hostinger Agent is bij u op alle Hostinger producten, zelfs op uw telefoon - vertel het gewoon wat je nodig hebt.

Webhosting

Een website migreren
Versnel het proces.
Maak een back-up
Zoek de instellingen in hPanel.
Beheer sites, databases en tools.
Webhosting

Waarom Hostinger Agent een game changer is

Meer dan 500 acties en het aantal blijft groeien.

Hostinger Agent voert meer dan 500 acties op beheerniveau uit, waaronder websitemigraties, back-ups en serverstatuscontroles.
Hostinger Agent verwerkt 85% van de supportinteracties binnen Hostinger, met een gemiddelde klanttevredenheidsscore van 77%.
Hostinger Agent beantwoordt vragen in gemiddeld slechts 9 seconden en doet het werk van ongeveer 800 specialisten.
Hostinger Agent zal ons dit jaar meer dan €14 miljoen besparen, waardoor we kwaliteitsdiensten kunnen blijven aanbieden tegen enkele van de laagste prijzen op de markt.

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Krijg dezelfde hulp bij het plannen, instellen en oplossen van problemen, gewoon in de app die je al gebruikt.
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Liever WhatsApp? Hostinger Agent is er

Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten

Hostinger Agent begreep mijn bezorgdheid snel en gaf duidelijke, stapsgewijze begeleiding die mijn probleem zonder enige verwarring oploste.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, hun AI-ondersteuning, is geweldig.Ik geef er eigenlijk de voorkeur aan boven praten met een persoon, omdat ik me niet gehaast voel.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Hun AI assistent Hostinger Agent is ZEER behulpzaam. In plaats van mij door te verwijzen naar eindeloze hulp docs, het doet eigenlijk dingen in mijn account. Het is alsof het hebben van een junior systeembeheerder op oproep.

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Veelgestelde vragen over Hostinger Agent

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over onze AI customer support agent Hostinger Agent.

Hostinger Agent is Hostinger's AI support agent - gebouwd om uw websites en diensten te beheren via een eenvoudige chat. Het voert meer dan 500 admin-level acties uit, van het migreren van websites en het maken van back-ups tot het beheren van DNS-records en het controleren van de status van de server. Meer informatie over Hostinger Agent.

Hostinger Agent werkt in het volledige Hostinger ecosysteem – webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domeinen en betalingen.Wat je ook beheert, Hostinger Agent is er om te helpen.

Beide – maar wat Hostinger Agent onderscheidt is dat het actie onderneemt.In plaats van u te verwijzen naar een helpdoc, verbindt Hostinger Agent domeinen, werkt DNS-instellingen bij, installeert plug-ins en meer, rechtstreeks in uw account.

Ja. Hostinger Agent is overal beschikbaar waar je Hostinger benadert – ook op mobiel en zelfs WhatsApp – dus onmiddellijke hulp is altijd één bericht verwijderd, waar je ook werkt.

Hostinger Agent verwerkt 85% van de support interacties onafhankelijk.Voor alles wat buiten zijn scope valt, verbindt het u met een menselijke specialist, zodat u nooit zonder een oplossing zit.

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