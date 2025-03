cPanel is een platform dat algemeen wordt erkend en vaak wordt aangeboden door de beste webhostingproviders. Het vereenvoudigt complexe technische en ontwikkelingsproblemen en is intuïtief, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in gebruik.

Het platform is ontworpen met de eindgebruiker in gedachten, met behulp van een grafische point-and-click-interface. Het elimineert toegangsbarrières, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers van alle ervarings- en vaardigheidsniveaus.