Modèles de sites web pour l'agriculture et l'élevage

Oui. Vous pouvez personnaliser les modèles de sites web en modifiant le texte, les images, les couleurs, les mises en page et les fonctionnalités pour les adapter à votre marque et à vos objectifs. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des pages et des sections quand vous le souhaitez. Tous les modèles sont entièrement modifiables et ne nécessitent aucune expérience en codage ou en design.

Selon le modèle choisi, l'expérience d'édition peut varier. Certains modèles sont créés avec Hostinger Website Builder, tandis que d'autres sont basés sur Hostinger Horizons.

Les modèles conçus avec Hostinger Website Builder utilisent un éditeur de glisser-déposer avec des outils IA intégrés qui vous aident à générer du contenu et à ajuster les mises en page rapidement.

Les modèles Horizons adoptent une approche de vibe-coding. Au lieu de glisser-déposer manuellement les éléments, vous décrivez simplement les changements souhaités par chat à l'IA, qui applique les mises à jour pour vous.

Les deux éditeurs sont adaptés aux débutants, vous pouvez donc simplement choisir le design du modèle qui vous plaît et le personnaliser selon vos besoins.