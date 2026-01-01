Modèles de sites web de services

Il vous suffit de choisir le design qui vous plaît : vous pouvez d'ailleurs prévisualiser chaque template avant de commencer à le personnaliser.

Hostinger propose deux types de templates : ceux du créateur de sites internet de Hostinger et les templates Horizons. Tous nos templates sont adaptés aux mobiles, optimisés SEO et faciles à personnaliser. La différence réside dans la manière de les modifier.

Les templates du créateur de sites internet de Hostinger utilisent un éditeur par glisser-déposer classique, vous permettant de changer manuellement les polices, les couleurs ainsi que vos images et vos textes. Des outils IA, comme le rédacteur IA, sont également à votre disposition pour accélérer le processus.

Les templates Horizons reposent sur une approche de vibe coding. Vous pouvez modifier directement les textes et les images, puis ajuster les polices ou les palettes de couleurs en décrivant simplement les changements souhaités à un agent IA, qui les appliquera pour vous.

Ces deux méthodes sont parfaitement adaptées aux débutants et permettent d'effectuer des modifications rapidement : choisissez simplement le template qui vous convient le mieux.

Une fois que le résultat vous convient, cliquez sur « Publier » pour mettre votre site en ligne instantanément.