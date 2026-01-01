Modèles de sites web pour entreprises et agences
FAQ sur les modèles de sites web pour entreprises et agences
Qu'est-ce qu'un modèle de site web ?
Quels sont les différents types de modèles de sites web ?
Comment choisir un modèle pour mon site web ?
Commencez par réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir avec votre site web. Selon vos objectifs, vous pourriez avoir besoin de différents types de sites. Par exemple, vous pourriez utiliser :
- un modèle de site web professionnel pour une entreprise
- un modèle de portfolio pour présenter votre travail
- un modèle e-commerce pour vendre des produits en ligne.
Une fois que vous avez identifié le type de site dont vous avez besoin, tenez compte des points suivants :
- Fonctionnalités requises. Par exemple, les sites e-commerce ont besoin de pages produits et d’options de paiement, tandis que les influenceurs ou les créateurs de contenu peuvent préférer une mise en page de type blog pour partager des histoires et des photos.
- Style de mise en page. Choisissez une mise en page adaptée à votre contenu, comme un design minimaliste pour les portfolios ou une mise en page plus dynamique pour les entreprises.
- Cohérence avec votre marque. L’apparence du modèle doit être proche du style de votre marque afin qu’il puisse être facilement personnalisé pour refléter votre identité.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de site web ?
Comment créer un site web à partir d'un modèle ?
Il vous suffit de choisir le design qui vous plaît : vous pouvez d'ailleurs prévisualiser chaque template avant de commencer à le personnaliser.
Hostinger propose deux types de templates : ceux du créateur de sites internet de Hostinger et les templates Horizons. Tous nos templates sont adaptés aux mobiles, optimisés SEO et faciles à personnaliser. La différence réside dans la manière de les modifier.
Les templates du créateur de sites internet de Hostinger utilisent un éditeur par glisser-déposer classique, vous permettant de changer manuellement les polices, les couleurs ainsi que vos images et vos textes. Des outils IA, comme le rédacteur IA, sont également à votre disposition pour accélérer le processus.
Les templates Horizons reposent sur une approche de vibe coding. Vous pouvez modifier directement les textes et les images, puis ajuster les polices ou les palettes de couleurs en décrivant simplement les changements souhaités à un agent IA, qui les appliquera pour vous.
Ces deux méthodes sont parfaitement adaptées aux débutants et permettent d'effectuer des modifications rapidement : choisissez simplement le template qui vous convient le mieux.
Une fois que le résultat vous convient, cliquez sur « Publier » pour mettre votre site en ligne instantanément.
Les modèles de sites web Hostinger sont-ils gratuits ?
Vous pouvez commencer à concevoir votre projet gratuitement avec n'importe quel template Hostinger, sans avoir à payer quoi que ce soit. Il vous suffira de passer à un pack payant au moment où vous souhaiterez publier votre projet.
Les tarifs débutent à MAD 15.99/mois pour les templates créés avec le créateur de sites par glisser-déposer, ou à MAD 64.99/mois pour ceux utilisant l'éditeur en vibe coding.
Les packs Hostinger incluent déjà l'hébergement web ainsi qu'un nom de domaine personnalisé : vous n'aurez donc aucuns frais supplémentaires à prévoir ni besoin de faire appel à des services tiers.
Puis-je ajouter d'autres pages au thème que j'ai choisi ?
Absolument ! Considérez les modèles de conception web comme des exemples créatifs de ce à quoi un site web pourrait ressembler. Vous pouvez les personnaliser librement et ajouter de nouvelles pages ou sections à tout moment lors de la modification de votre projet.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour utiliser un modèle ?
Non. Les modèles de sites web Hostinger sont conçus pour être facilement personnalisables sans aucune connaissance en programmation. Vous pouvez modifier la mise en page, le texte, les images et d'autres éléments lors de la création de votre projet, ce qui vous permet de créer un site web professionnel sans compétences techniques.
Les modèles de sites web Hostinger sont-ils bons pour le référencement (SEO) ?
Oui, tous les modèles de sites web Hostinger sont optimisés pour les moteurs de recherche. Que vous créiez une page d'accueil, un portfolio ou une boutique en ligne, votre site web bénéficiera d'une vitesse de chargement rapide, d'une structure logique et de fonctionnalités SEO intégrées.
Les modèles de sites web sont-ils adaptés aux mobiles ?
Tous les modèles de sites web proposés par Hostinger sont entièrement compatibles avec les appareils mobiles. Cela signifie que, quel que soit l'appareil utilisé par votre public, votre site web s'affichera toujours parfaitement.
Puis-je apporter des modifications à mon site web après sa publication ?
Bien sûr. Même les meilleurs sites web bénéficient de mises à jour régulières. De temps à autre, vous souhaiterez peut-être créer de nouvelles pages, mettre à jour le contenu existant ou ajouter de nouvelles fonctionnalités à mesure que votre site se développe. Vos coordonnées peuvent changer ou votre projet peut évoluer vers une véritable activité de commerce électronique. Le cas échéant, il vous suffit de revenir à votre projet, d'effectuer les mises à jour et de publier les modifications.
Puis-je modifier le code de mon site web ?
Selon l'éditeur utilisé, le niveau d'accès au code de votre site web peut varier.
Avec Hostinger Website Builder, vous ne pouvez pas modifier directement le code source d'un site basé sur un modèle, mais vous pouvez ajouter des extraits de code personnalisés à vos pages. Cela vous permet d'enrichir votre site web avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que des widgets, des infographies, des cartes interactives, des formulaires, des animations, etc.
Avec Hostinger Horizons, vous bénéficiez d'un accès complet au code de votre projet, ce qui vous offre une plus grande flexibilité et en fait une option idéale pour les utilisateurs avancés souhaitant une personnalisation plus poussée.
Vous ne trouvez pas le modèle dont vous avez besoin ?
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