Padariet savu zīmolu neaizmirstamu ar domēnu .fun

36,99/gadā0,99/1. gads
Ietaupi 97%
Pirmajam gadam
.fun
Iegūsti bezmaksas .fun domēnu ar Premium web hostinga plānu 12 mēnešiem.

Par .fun domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .fun domēnu

Kas ir .fun domēns?

Domēns .fun ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns, kas paredzēts izklaidei, hobijiem un rotaļīgiem projektiem. Tas ir pieejams ikvienam un bieži tiek izmantots spēlēm, pasākumiem, humora vietnēm un radošām kopienām.

Kam paredzēts .fun domēns?

.fun domēns ir piemērots izklaides emuāriem, spēļu kopienām, pasākumu organizatoriem, ballīšu pakalpojumu sniedzējiem un humora veidotājiem, kas vēlas demonstrēt rotaļīgu saturu, veidot neaizmirstamus zīmolus un sniegt vieglprātīgas pieredzes.

Kāpēc izvēlēties .fun domēnu?

Domēns .fun skaidri norāda uz izklaidējošu saturu, palīdzot apmeklētājiem uzreiz izprast jūsu vietni un padarot jūsu nosaukumu vieglāk iegaumējamu. Tas atbalsta konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu vietnē, e-pastā un mārketinga kanālos.

Informācija par .fun domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.fun
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Premium domēna aizsardzība
Papildpakalpojums
Pārnešanas bloķēšana
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
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Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
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Padomi

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.fun domēna BUJ

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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