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Par .blog domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .blog domēnu
Kas ir .blog domēns?
Domēns .blog ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns, kas izveidots emuāriem un personīgai vai profesionālai publicēšanai. Tas ir pieejams ikvienam un to plaši izmanto rakstnieki, zīmoli un uz saturu orientētas tīmekļa vietnes.
Kam paredzēts .blog domēns?
Domēns .blog ir piemērots rakstniekiem, satura veidotājiem, tirgotājiem un mediju komandām, kuras vēlas skaidru vietu rakstiem un domu līderiem. Tas ir piemērots personīgajiem emuāriem, uzņēmumu ziņu centriem un nišas izdevniecības projektiem.
Kāpēc izvēlēties .blog domēnu?
Domēns .blog skaidri norāda uz uz saturu orientētām vietnēm, palīdzot apmeklētājiem uzreiz izprast jūsu vietni un viegli to atcerēties. Tas nodrošina konsekventu, profesionālu izvēli jūsu ierakstiem, e-pasta adresēm un ilgtermiņa zīmola izaugsmei.
Informācija par .blog domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.blog
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
2. Labāk īss
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
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Izpēti citus domēna paplašinājumus
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.blog domēna BUJ
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.