Piešķiriet savai balsij mājas ar domēnu .blog

26,99/gadā1,99/1. gads
Ietaupi 93%
Pirmajam gadam
.blog
Iegūsti bezmaksas .blog domēnu ar Premium web hostinga plānu 12 mēnešiem.

Par .blog domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .blog domēnu

Kas ir .blog domēns?

Domēns .blog ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns, kas izveidots emuāriem un personīgai vai profesionālai publicēšanai. Tas ir pieejams ikvienam un to plaši izmanto rakstnieki, zīmoli un uz saturu orientētas tīmekļa vietnes.

Kam paredzēts .blog domēns?

Domēns .blog ir piemērots rakstniekiem, satura veidotājiem, tirgotājiem un mediju komandām, kuras vēlas skaidru vietu rakstiem un domu līderiem. Tas ir piemērots personīgajiem emuāriem, uzņēmumu ziņu centriem un nišas izdevniecības projektiem.

Kāpēc izvēlēties .blog domēnu?

Domēns .blog skaidri norāda uz uz saturu orientētām vietnēm, palīdzot apmeklētājiem uzreiz izprast jūsu vietni un viegli to atcerēties. Tas nodrošina konsekventu, profesionālu izvēli jūsu ierakstiem, e-pasta adresēm un ilgtermiņa zīmola izaugsmei.

Informācija par .blog domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.blog
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
Konkurētspējīgas cenas
Padomi

Kā iegūt vislabāko domēna vārdu

1. Iekļauj zīmola nosaukumu

Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
Lieliskus domēnus izķer ātri — meklē un iegūsti savu jau šodien.Sākt meklēt

Izpēti citus domēna paplašinājumus

.lv

Latvijas klienti to sagaida

14,99 €14,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.com

Pasaulē iecienītākais domēns

16,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.shop

Pārvērtiet pārlūkus par pircējiem

32,99 €0,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.io

Domēns, ko vēlas katrs jaunuzņēmums

65,99 €27,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.icu

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .icu.

14,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.xyz

Svaigs. Moderns. Bezgalīgi pielāgojams.

18,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.pro

Parādi pasaulei, ko tu dari vislabāk

29,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.cloud

Kur darbojas mūsdienu uzņēmumi

24,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.blog domēna BUJ

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.