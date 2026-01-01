Palaidiet savu lietotni ar domēnu .app
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Par .app domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .app domēnu
Kas ir .app domēns?
.app ir drošs vispārējs augstākā līmeņa domēns, kas paredzēts lietotnēm, izstrādātājiem un tehnoloģiju projektiem. Tas pēc noklusējuma nodrošina HTTPS, padarot to ideāli piemērotu programmatūras, mobilo un tīmekļa lietotņu vietnēm.
Kam paredzēts .app domēns?
Domēns .app ir ideāli piemērots lietotņu izstrādātājiem, programmatūras jaunuzņēmumiem, SaaS produktiem un mobilo spēļu studijām, kas vēlas drošu un atpazīstamu vietu lejupielādēm, atjauninājumiem un produktu lapām dažādās platformās.
Kāpēc izvēlēties .app domēnu?
Domēns .app skaidri norāda uz programmatūras vai mobilo ierīču fokusu, palīdzot lietotājiem atpazīt un uzticēties jūsu vietnei. Tas atbalsta drošus, viegli iegaumējamus URL un konsekventu zīmola veidošanu visās tīmekļa vietnēs, e-pasta adresēs un mārketinga līdzekļos.
Informācija par .app domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.app
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
2. Labāk īss
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
3. Mazāk ir vairāk
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
4. Padomā par savu auditoriju
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
5. Rīkojies ātri
Izpēti citus domēna paplašinājumus
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.app domēna BUJ
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.