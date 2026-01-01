Izvieto Openship ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda, pašmitināma izvietošanas platforma ar iebūvētu CI/CD jebkura steka izvietošanai uz taviem serveriem.
Izvēlies Openship VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Openship
Openship ir atvērtā koda, pašmitināma izvietošanas platforma, kas jebkuru serveri pārvērš tavā paša platformā kā pakalpojumā. Novirzi to uz Git repozitoriju, un tā noteiks steku, izveidos konteineru, nodrošinās datubāzes, domēnus un TLS, un piegādās rezultātu — bez nepieciešamības uzturēt konveijera failus vai YAML. Iebūvētas ir tādas funkcijas kā izvietošana ar koda nosūtīšanu, priekšskatījuma vides, testēšanas un ražošanas plūsmas, kā arī atgriešana ar vienu klikšķi.
Openship pašmitināšana nodrošina, ka tavs izvietošanas konveijers, lietojumprogrammas dati un infrastruktūra pilnībā atrodas mašīnās, kuras tu kontrolē, bez maksas par lietotāju vai piegādātāja piesaistes. Pārvaldi visu no tīmekļa vadības paneļa, darbvirsmas lietotnes, CLI vai REST API, un pārvieto standarta Docker konteinerus starp pakalpojumu sniedzējiem, kad vien vēlies.
Openship galvenās iespējas
Iebūvēts CI/CD
Ātra izvietošana ar priekšskatījuma vidēm, testēšanas un ražošanas plūsmām, un atgriešana ar vienu klikšķi — nav jāraksta nekādi cauruļvada faili.
Jebkurš steks, jebkurš serveris
Izvieto Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker vai monorepos uz jebkuru VPS, dedicētu serveri vai mājas laboratoriju.
Pilnībā pārvaldīts backend
Nodrošini Postgres, MySQL, MongoDB un Redis kopā ar darbības procesiem, WebSockets un objektu krātuvi no vienotas vadības platformas.
Domēni un SSL
Automātiski HTTPS sertifikāti, aizstājējzīmju atbalsts un neierobežots domēnu skaits ar automātisku atjaunošanu, kas tiek nodrošināta katrai izvietošanai.
Trīs veidi, kā strādāt
Pārvaldi izvietošanas no pilnvērtīgas darbvirsmas lietotnes, komandas tīmekļa vadības paneļa vai skriptējamas komandrindas saskarnes, ko nodrošina REST API.
Konteineru pārnesamība
Viss darbojas kā standarta Docker konteineri, lai tu varētu brīvi pārvietot darba slodzes starp pakalpojumu sniedzējiem vai pašu mitinātu aparatūru.
Kāpēc izmantot Openship pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.