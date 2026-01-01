Izvieto ExcaliDash ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts informācijas panelis jūsu Excalidraw zīmējumu organizēšanai, pārvaldībai un sadarbībai ar versiju vēsturi un drošu saišu koplietošanu.
Izvēlies ExcaliDash VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ExcaliDash
ExcaliDash ir pašmitināts pārvaldības slānis Excalidraw, kas izkaisītu zīmējumu kolekciju pārvērš organizētā, meklējamā darba telpā. Tā vietā, lai žonglētu ar atsevišķiem .excalidraw failiem, tu iegūsti centrālo paneli, kur skices atrodas kolekcijās, katra izmaiņa tiek fiksēta versiju vēsturē, un diagrammas var koplietot, izmantojot ierobežotas piekļuves saites. Tas apvieno pilnu Excalidraw redaktoru ar vieglu aizmugursistēmu, tāpēc zīmēšana, saglabāšana un organizēšana notiek vienā privātā instancē.
Palaižot ExcaliDash savā VPS, katra diagramma, arhitektūras skice un ideju ģenerēšanas dēlis paliek pilnībā tavā infrastruktūrā. Nav maksu par lietotāju skaitu un nav trešo pušu piekļuves taviem datiem, savukārt izvēles vairāku lietotāju konti un OIDC vienotā pieteikšanās ļauj komandām droši sadarboties tavā kontrolē.
ExcaliDash galvenās iespējas
Centralizēts zīmēšanas panelis
Sakārto visas savas Excalidraw skices kolekcijās ar sīktēliem un meklēšanu, lai diagrammas būtu viegli atrodamas, nevis izkaisītas pa atsevišķiem failiem.
Versiju vēsture
Katrs labojums tiek automātiski saglabāts, ļaujot tev pārskatīt iepriekšējos stāvokļus un atjaunot jebkura zīmējuma iepriekšējās versijas, ja rodas kļūdas.
Ierobežota saišu koplietošana
Kopīgo individuālus zīmējumus, izmantojot piekļuves kontrolētas saites, piešķirot sadarbības partneriem vai ieinteresētajām personām skatīšanas vai rediģēšanas piekļuvi, neatklājot visu tavu darba vietu.
Reāllaika sadarbība
Vairāki cilvēki var kopā strādāt pie viena un tā paša audekla, izmantojot WebSockets, padarot tiešraides ideju ģenerēšanas un dizaina sesijas raitas sadalītām komandām.
Elastīga autentifikācija
Darbojas viena lietotāja režīmā vai iespējo vairāku lietotāju kontus ar OIDC vienreizējo pierakstīšanos, piemērots gan personīgai lietošanai, gan lielākām komandām.
Kāpēc izmantot ExcaliDash pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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