Izvietot Decidim ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda līdzdalīgās demokrātijas platforma pilsoņu konsultācijām, līdzdalīgai budžeta plānošanai un kopīgai lēmumu pieņemšanai.
Izvēlies Decidim VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Decidim
Decidim ir līdzdalīgās demokrātijas ietvars, kas sākotnēji tika izveidots Barselonas pilsētai un tagad to izmanto valstu valdības, reģionālās padomes, universitātes un pilsoniskās organizācijas vairāk nekā trīsdesmit valstīs, lai tiešsaistē rīkotu referendumus, līdzdalības budžetus, pilsoņu asamblejas un politikas līdzradīšanas procesus.
Pašmitināšana Decidim savā VPS saglabā pilsoņu datus, balsojumu ierakstus un apspriežu vēsturi tavā pilnīgā suverenitātē — nekad ne trešās puses SaaS — vienlaikus dodot tev pilnu Ruby on Rails kodu bāzi saskaņā ar AGPL-3.0, lai paplašinātu, auditētu un federētu ar citām Decidim instancēm.
Decidim galvenās iespējas
Līdzdalības budžetēšana
Veic daudzpakāpju budžeta konsultācijas, kurās iedzīvotāji ierosina, atbalsta un balso par to, kā tiek sadalīti publiskie līdzekļi, ar iebūvētiem balsošanas noteikumiem un rezultātu publicēšanu.
Pilsoņu sapulces
Organizē deliberatīvus procesus ar priekšlikumiem, debatēm, sanāksmēm un atbildības izsekošanu, lai katrs pilsoņa ieguldījums būtu izsekojams no idejas līdz rezultātam.
Daudzlietotāju pēc uzbūves
Uzņemt vairākas neatkarīgas līdzdalības telpas — pilsētas, departamentus vai organizācijas — vienā Decidim instancē ar izolētu saturu un administratoriem.
Pārbaudāmi lēmumi
Katrs priekšlikums, balsojums un grozījums tiek reģistrēts caurspīdīgā hronoloģijā, ko pilsoņi, žurnālisti un uzraudzības iestādes var pārbaudīt jebkurā laikā.
Atvērtu standartu integrācija
SAML un OAuth vienotā pierakstīšanās, REST un GraphQL API, un ActivityPub atbalsts ļauj Decidim integrēties esošajās pilsoniskās identitātes sistēmās un plašākā fediversā.
Lokalizēts 60+ valodās
Tiek piegādāti tulkoti risinājumi lietošanai valdībām un nevalstiskajām organizācijām visā pasaulē, ar iebūvētiem rīkiem satura tulkošanai katrā dalības telpā.
Kāpēc izmantot Decidim pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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