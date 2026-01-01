Izvieto Bitwarden ar viena klikšķa instalāciju.
Oficiāls pašmitināts Bitwarden paroļu pārvaldnieka serveris, savienots ar īpašu MariaDB datubāzes pakalpojumu.
Izvēlies Bitwarden VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bitwarden
Bitwarden ir oficiālais paroļu pārvaldnieka serveris, ko izveidojis un uztur Bitwarden Inc. Šī veidne izvieto Bitwarden lite, piegādātāja vienkonteinera izplatīšanu, kopā ar īpašu MariaDB datubāzi. Atšķirībā no Bitwarden API kopienas reimplementācijām, tas izmanto to pašu servera kodu, ko Bitwarden piegādā saviem klientiem, tāpēc glabātuves darbība, kriptogrāfija un atjaunināšanas biežums nāk tieši no piegādātāja.
Pašmitināšana savā VPS saglabā katru glabātuves vienumu, pielikumu un failu infrastruktūrā, ko tu kontrolē, kamēr tavas ierīces turpina izmantot oficiālos Bitwarden pārlūkprogrammas paplašinājumus, datora lietotnes, mobilās lietotnes un CLI. Traefik nodrošina konteineru ar automātiskiem Let's Encrypt sertifikātiem, apmierinot HTTPS prasību, ko pieprasa Bitwarden klienti. Bitwarden iesaka lite personīgai lietošanai un mājas laboratorijām.
Bitwarden galvenās iespējas
Oficiālais Bitwarden serveris
Darbina servera kodu, ko Bitwarden Inc. izstrādā un uztur, tāpēc drošības labojumi un laidieni nāk tieši no piegādātāja.
Oficiālā klienta saderība
Pārlūkprogrammas paplašinājumi, datorprogrammas, mobilās lietotnes un Bitwarden CLI savienojas ar tavu paša serveri bez jebkādām modifikācijām.
End-to-end šifrēta glabātuve
Vienumi tiek šifrēti tavās ierīcēs saskaņā ar nulles zināšanu modeli, tāpēc serveris nekad neredz tavu galveno paroli.
Organizācijas un koplietošana
Kopīgo akreditācijas datus ar ģimenes locekļiem vai kolēģiem, izmantojot organizācijas un kolekcijas ar piekļuves kontroli katram lietotājam.
Papildu uzņēmuma pakalpojumi
SSO, SCIM nodrošināšana un notikumu reģistrēšana ir iekļauti attēlā un tos var ieslēgt, kad licence to pieprasa.
Kāpēc izmantot Bitwarden pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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