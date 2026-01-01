.art 도메인을 통해 창의력을 발휘해 보세요
₩40,259/년₩3,0891학년첫 해 동안
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.art 도메인 관련
.art 도메인을 선택하고 등록하는 데 도움이 되는 간략한 개요.
.art 도메인이란 무엇인가요?
.art는 예술가, 갤러리, 박물관 및 크리에이티브 브랜드를 대상으로 하는 범용 최상위 도메인입니다. 전 세계 누구나 사용할 수 있으며 포트폴리오, 전시회 및 기타 예술 관련 프로젝트에 일반적으로 사용됩니다.
.art 도메인은 누구를 위한 것인가요?
.art 도메인은 온라인에서 작품을 명확하고 기억에 남는 방식으로 선보이고자 하는 예술가, 갤러리, 박물관 및 창작 스튜디오에 적합합니다. 포트폴리오, 전시회, 디지털 아트 프로젝트 및 문화 단체에 이상적입니다.
.art 도메인을 선택하는 이유는 무엇일까요?
.art 도메인은 창의성과 시각적인 작업에 중점을 둔다는 명확한 메시지를 전달하여 방문자가 웹사이트를 즉시 이해할 수 있도록 도와줍니다. 또한 포트폴리오나 사업이 발전함에 따라 웹사이트, 이메일, 마케팅 전반에 걸쳐 일관된 브랜딩을 유지하는 데 도움이 됩니다.
.art에 대한 도메인 정보
TLD
.art
TLD 유형
gTLD
최소 등록 기간
1년
최대 등록 기간
3년
도메인 개인정보 보호
무료
등록자 잠금
IDN 도메인
DNSSEC
ICANN 수수료
₩274
Hostinger에서 도메인을 등록해야 하는 이유는 무엇일까요?
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팁
최고의 도메인 네임을 얻는 방법
1. 브랜드 이름을 포함하세요
브랜드 이름이나 키워드를 활용하여 검색 결과에서 인지도와 가시성을 높이세요.
2. 짧고 간결하게
세 단어 미만의 도메인 네임은 읽고 기억하기가 더 쉽습니다.
3. 미니멀하게
하이픈, 숫자, 속어, 철자가 어려운 단어는 피하세요.
4. 대상 고객을 염두에 두세요
대상 고객이 지역적인지, 아니면 전 세계적인지 여부에 따라 적합한 확장 프로그램을 선택하세요.
5. 선점하세요
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.art 도메인 FAQ
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs ₩3,089 for the first year. After that, the renewal fee is ₩40,259/년. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.