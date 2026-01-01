정치 웹사이트 템플릿

네. 텍스트, 이미지, 색상, 레이아웃, 기능 등을 브랜드와 목표에 맞게 변경하여 웹사이트 템플릿을 커스터마이징할 수 있습니다. 원할 때 언제든지 페이지와 섹션을 추가하거나 제거할 수도 있습니다. 모든 템플릿은 완전히 편집 가능하며 코딩이나 디자인 경험이 필요하지 않습니다.

선택한 템플릿에 따라 편집 경험이 다를 수 있습니다. 일부 템플릿은 Hostinger 웹사이트 빌더로 제작되었고, 다른 템플릿은 Hostinger Horizons로 제작되었습니다.

Hostinger 웹사이트 빌더로 제작된 템플릿은 콘텐츠를 만들고 레이아웃을 빠르게 조정하는 데 도움이 되는 내장 AI 도구가 있는 드래그 앤 드롭 편집기를 사용합니다.

Horizons 템플릿은 바이브 코딩 방식을 따릅니다. 요소를 수동으로 드래그 앤 드롭하는 대신, 원하는 변경 사항을 설명하고 AI와 대화하면 AI가 업데이트를 적용해 줍니다.

두 편집기 모두 초보자도 쉽게 사용할 수 있으므로, 마음에 드는 템플릿 디자인을 선택하고 필요에 맞게 커스터마이징하기만 하면 됩니다.