Fleetbase 는 오픈 소스 물류 및 운송 관리 플랫폼으로 단일 배포를 완벽한 운영 백엔드로 변환합니다. 주문 관리, 드라이버 배송, 경로 계획, 실시간 차량 추적 및 고객 알림 등입니다. Fleet-Ops, Storefront 및 Pallet와 같은 설치 가능한 확장 기능을 중심으로 구축된 모듈식 아키텍처를 통해 팀이 공유 ID, 권한 및 API 레이어에서 배달, 주문에 따라, 창고 및 현장 서비스 워크플로스를 실행할 수 있습니다.

Self-hosting Fleetbase on your own VPS는 고객 주소, 드라이버 위치 및 주문 기록을 당신이 제어하는 인프라 내부에 보관하고, 플랫폼이 성장함에 따라 좌석당 가격을 피하며, 개발자가 사용자 지정 드라이버 또는 고객 앱을 구축하는 데 필요한 REST API, 소켓 이벤트 및 웹하크에 직접 액세스할 수 있습니다.