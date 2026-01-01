한 번의 클릭으로 Fleetbase 설치를 구축합니다.
프로트 운영, 배송, 라우팅 및 마지막 마일 배송 관리를 위한 오픈 소스 물류 플랫폼입니다.
Fleetbase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Fleetbase 활용으로 만들 수 있는 것
Fleetbase 는 오픈 소스 물류 및 운송 관리 플랫폼으로 단일 배포를 완벽한 운영 백엔드로 변환합니다. 주문 관리, 드라이버 배송, 경로 계획, 실시간 차량 추적 및 고객 알림 등입니다. Fleet-Ops, Storefront 및 Pallet와 같은 설치 가능한 확장 기능을 중심으로 구축된 모듈식 아키텍처를 통해 팀이 공유 ID, 권한 및 API 레이어에서 배달, 주문에 따라, 창고 및 현장 서비스 워크플로스를 실행할 수 있습니다.
Self-hosting Fleetbase on your own VPS는 고객 주소, 드라이버 위치 및 주문 기록을 당신이 제어하는 인프라 내부에 보관하고, 플랫폼이 성장함에 따라 좌석당 가격을 피하며, 개발자가 사용자 지정 드라이버 또는 고객 앱을 구축하는 데 필요한 REST API, 소켓 이벤트 및 웹하크에 직접 액세스할 수 있습니다.
Fleetbase의 주요 특징
플릿 운영 콘솔
배송 팀을 위해 구축된 단일 대시보드에서 주문, 드라이버, 차량, 서비스 영역 및 요금을 관리합니다.
라이브 차량 추적
소켓 기반 위치 업데이트와 전체 활동 기록을 통해 운전자와 차량을 실시간 지도를 따릅니다.
경로 계획
Multi-stop 경로를 계획하고 OSRM-powered 거리 및 기간 데이터를 사용하여 배달 시간을 추정합니다.
확장 레지스트리
Fleet-Ops, Storefront 및 Pallet와 같은 확장 기능을 설치하여 배송, 상업 및 창고 기능을 추가합니다.
개발자 우선 API
webhooks 및 실시간 소켓 이벤트를 사용하여 문서화된 REST API에 맞게 사용자 지정 드라이버 및 고객 앱을 구축합니다.
Hostinger에서 Fleetbase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.