ワンクリックでOpenshipをデプロイ
オープンソースでセルフホスト可能なデプロイプラットフォーム。CI/CDを内蔵し、あらゆるスタックを独自のサーバーにデプロイできます。
Openship向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Openshipの活用例
Openshipは、あらゆるサーバーを独自のPlatform-as-a-Serviceに変える、オープンソースでセルフホスト可能なデプロイプラットフォームです。Gitリポジトリを指定するだけで、スタックの検出、コンテナの構築、データベース、ドメイン、TLSのプロビジョニング、そしてデプロイまでを自動で行います。パイプラインファイルやYAMLを管理する必要はありません。プッシュデプロイ、プレビュー環境、ステージングおよび本番環境フロー、ワンクリックロールバックが組み込まれています。
Openshipをセルフホストすることで、ビルドパイプライン、アプリケーションデータ、インフラストラクチャをすべてお客様が管理するマシン上に保持でき、シートごとの料金やベンダーロックインもありません。Webダッシュボード、デスクトップアプリ、CLI、またはREST APIからすべてを管理でき、標準のDockerコンテナはいつでもプロバイダー間で移動できます。
Openshipの主な機能
組み込みCI/CD
プレビュー環境、ステージングおよび本番フロー、ワンクリックロールバックに対応したプッシュデプロイ — パイプラインファイルを記述する必要はありません。
どんなスタック、どんなサーバー
Node、Python、Go、Rust、PHP、Ruby、Java、.NET、Docker、またはモノレポを、任意のVPS、専用サーバー、またはホームラボにデプロイできます。
フルマネージドバックエンド
単一のコントロールプレーンから、Postgres、MySQL、MongoDB、Redis をワーカー、WebSockets、およびオブジェクトストレージとともにプロビジョニングします。
ドメインとSSL
自動HTTPS証明書、ワイルドカードサポート、無制限のドメインは、すべてのデプロイメントにおいて、手間のかからない自動更新で管理されます。
3つの働き方
フル機能のデスクトップアプリ、チームのウェブダッシュボード、またはREST APIを基盤とするスクリプト可能なCLIから、デプロイメントを管理できます。
コンテナの可搬性
すべてが標準のDockerコンテナとして動作するため、ワークロードをプロバイダー間やセルフホスト型ハードウェア間で自由に移動できます。
HostingerでOpenshipを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。