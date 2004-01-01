Openshipは、あらゆるサーバーを独自のPlatform-as-a-Serviceに変える、オープンソースでセルフホスト可能なデプロイプラットフォームです。Gitリポジトリを指定するだけで、スタックの検出、コンテナの構築、データベース、ドメイン、TLSのプロビジョニング、そしてデプロイまでを自動で行います。パイプラインファイルやYAMLを管理する必要はありません。プッシュデプロイ、プレビュー環境、ステージングおよび本番環境フロー、ワンクリックロールバックが組み込まれています。

Openshipをセルフホストすることで、ビルドパイプライン、アプリケーションデータ、インフラストラクチャをすべてお客様が管理するマシン上に保持でき、シートごとの料金やベンダーロックインもありません。Webダッシュボード、デスクトップアプリ、CLI、またはREST APIからすべてを管理でき、標準のDockerコンテナはいつでもプロバイダー間で移動できます。