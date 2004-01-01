ExcaliDashは、Excalidraw用のセルフホスト型管理レイヤーであり、散在する描画のコレクションを、整理された検索可能なワークスペースに変えるものです。個々の.excalidrawファイルをやりくりする代わりに、スケッチがコレクションに保存され、すべての変更がバージョン履歴に記録され、図はスコープ付きリンクを通じて共有できる中央のダッシュボードが得られます。軽量なバックエンドとともに完全なExcalidrawエディターをバンドルしているため、描画、保存、整理のすべてが1つのプライベートインスタンス内で完結します。

独自のVPSでExcaliDashを実行すると、すべての図、アーキテクチャスケッチ、ブレインストーミングボードが完全にインフラストラクチャ内に保持されます。シートごとの料金は発生せず、データへの第三者アクセスもありません。オプションのマルチユーザーアカウントとOIDCシングルサインオンにより、チームは独自の管理下で安全に共同作業できます。