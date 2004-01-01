ワンクリックでExcaliDashをデプロイ
Excalidrawの図面を整理、管理、共同作業するための、バージョン履歴と安全なリンク共有機能を備えたセルフホスト型ダッシュボード
ExcaliDash向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ExcaliDashの活用例
ExcaliDashは、Excalidraw用のセルフホスト型管理レイヤーであり、散在する描画のコレクションを、整理された検索可能なワークスペースに変えるものです。個々の.excalidrawファイルをやりくりする代わりに、スケッチがコレクションに保存され、すべての変更がバージョン履歴に記録され、図はスコープ付きリンクを通じて共有できる中央のダッシュボードが得られます。軽量なバックエンドとともに完全なExcalidrawエディターをバンドルしているため、描画、保存、整理のすべてが1つのプライベートインスタンス内で完結します。
独自のVPSでExcaliDashを実行すると、すべての図、アーキテクチャスケッチ、ブレインストーミングボードが完全にインフラストラクチャ内に保持されます。シートごとの料金は発生せず、データへの第三者アクセスもありません。オプションのマルチユーザーアカウントとOIDCシングルサインオンにより、チームは独自の管理下で安全に共同作業できます。
ExcaliDashの主な機能
集中型図面ダッシュボード
すべてのExcalidrawスケッチをサムネイルと検索機能付きのコレクションに整理することで、バラバラのファイルに散らばることなく、図を簡単に見つけられるようになります。
バージョン履歴
すべての編集は自動的にスナップショットされるため、間違いが発生した場合でも、以前の状態を確認したり、任意の図面の以前のバージョンを復元したりできます。
「範囲指定リンク共有」
アクセス制御されたリンクを介して個々の図面を共有することで、ワークスペース全体を公開することなく、共同作業者や関係者に閲覧または編集のアクセス権を付与できます。
リアルタイムコラボレーション
WebSocketsを介して複数人が同じキャンバスで共同作業を行うことで、分散チームでのリアルタイムのブレインストーミングやデザインセッションをスムーズに進めることができます。
柔軟な認証
シングルユーザーモードで実行することも、OIDCシングルサインオンでマルチユーザーアカウントを有効にすることもでき、個人利用にも大規模なチームにも適しています。
HostingerでExcaliDashを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。