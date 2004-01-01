Decidimは、元々バルセロナ市のために構築された参加型民主主義フレームワークであり、現在では30カ国以上で各国政府、地方議会、大学、市民団体によって、オンラインでの住民投票、参加型予算、市民議会、政策共創プロセスを実施するために利用されています。

独自のVPSでDecidimをセルフホストすることで、市民データ、投票記録、審議履歴を完全に主権下に置くことができます（サードパーティのSaaS上ではなく）。これにより、AGPL-3.0ライセンス下の完全なRuby on Railsコードベースを利用して、他のDecidimインスタンスと拡張、監査、連携することが可能になります。