1クリックインストールでDecidimのデプロイ
市民協議、参加型予算編成、協調的意思決定のためのオープンソース参加型民主主義プラットフォーム。
Decidim向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Decidimの活用例
Decidimは、元々バルセロナ市のために構築された参加型民主主義フレームワークであり、現在では30カ国以上で各国政府、地方議会、大学、市民団体によって、オンラインでの住民投票、参加型予算、市民議会、政策共創プロセスを実施するために利用されています。
独自のVPSでDecidimをセルフホストすることで、市民データ、投票記録、審議履歴を完全に主権下に置くことができます（サードパーティのSaaS上ではなく）。これにより、AGPL-3.0ライセンス下の完全なRuby on Railsコードベースを利用して、他のDecidimインスタンスと拡張、監査、連携することが可能になります。
Decidimの主な機能
参加型予算編成
市民が公的資金の配分方法を提案し、支持し、投票する多段階の予算協議を、組み込みの投票ルールと結果公開機能を備えて実施します。
市民議会
提案、議論、会議、および説明責任の追跡を通じて熟議プロセスを組織し、市民のあらゆる貢献がアイデアから成果まで追跡可能となるようにします。
マルチテナント設計
単一のDecidimインスタンスで、コンテンツと管理者が分離された複数の独立した参加スペース（都市、部署、組織など）をホストできます。
監査可能な決定
すべての提案、投票、修正案は透明なタイムラインに記録され、市民、ジャーナリスト、監視機関がいつでも閲覧できます。
オープン標準統合
SAMLおよびOAuthシングルサインオン、RESTおよびGraphQL API、ActivityPubのサポートにより、Decidimは既存の市民向けIDシステムやより広範なFediverseと連携できます。
60以上の言語でローカライズされています。
世界中の政府や草の根団体が利用できるよう翻訳された状態で提供され、各参加スペース内でコンテンツを翻訳するための組み込みツールも備わっています。
HostingerでDecidimを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。