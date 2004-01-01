ワンクリックでBitwardenをデプロイ
公式セルフホスト型Bitwardenパスワードマネージャーサーバーと、専用のMariaDBデータベースサービスを組み合わせたものです。
Bitwarden向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bitwardenの活用例
Bitwardenは、Bitwarden Inc.が構築・保守する公式パスワードマネージャーサーバーです。このテンプレートは、ベンダーのシングルコンテナディストリビューションであるBitwarden liteを、専用のMariaDBデータベースとともにデプロイします。Bitwarden APIのコミュニティによる再実装とは異なり、Bitwardenが自社の顧客に提供しているものと同じサーバーコードを実行するため、ボールトの動作、暗号化、更新頻度はベンダーから直接提供されます。
独自のVPSでセルフホスティングすることで、すべてのボールトアイテム、添付ファイル、およびファイルを管理下のインフラストラクチャ内に保持しつつ、デバイスは公式のBitwardenブラウザ拡張機能、デスクトップアプリ、モバイルアプリ、およびCLIを使い続けることができます。Traefikは、自動Let's Encrypt証明書でコンテナを前面に配置し、Bitwardenクライアントが強制するHTTPS要件を満たします。Bitwardenは、個人利用およびホームラボ向けにliteを推奨しています。
Bitwardenの主な機能
公式Bitwardenサーバー
Bitwarden Inc. が構築および保守するサーバーコードを実行するため、セキュリティ修正プログラムとリリースはベンダーから直接提供されます。
公式クライアント互換性
ブラウザ拡張機能、デスクトップアプリ、モバイルアプリ、およびBitwarden CLIは、変更なしで独自のサーバーに接続します。
エンドツーエンド暗号化ボールト
アイテムはゼロ知識モデルに基づき、お客様のデバイス上で暗号化されます。そのため、サーバーがお客様のマスターパスワードを閲覧することはありません。
組織と共有
ユーザーごとのアクセス制御を備えた組織やコレクションを通じて、家族や同僚と認証情報を共有します。
任意の企業サービス
SSO、SCIMプロビジョニング、およびイベントログはイメージ内に搭載されており、ライセンスで必要とされる場合に有効化できます。
HostingerでBitwardenを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。