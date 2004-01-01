Bitwardenは、Bitwarden Inc.が構築・保守する公式パスワードマネージャーサーバーです。このテンプレートは、ベンダーのシングルコンテナディストリビューションであるBitwarden liteを、専用のMariaDBデータベースとともにデプロイします。Bitwarden APIのコミュニティによる再実装とは異なり、Bitwardenが自社の顧客に提供しているものと同じサーバーコードを実行するため、ボールトの動作、暗号化、更新頻度はベンダーから直接提供されます。

独自のVPSでセルフホスティングすることで、すべてのボールトアイテム、添付ファイル、およびファイルを管理下のインフラストラクチャ内に保持しつつ、デバイスは公式のBitwardenブラウザ拡張機能、デスクトップアプリ、モバイルアプリ、およびCLIを使い続けることができます。Traefikは、自動Let's Encrypt証明書でコンテナを前面に配置し、Bitwardenクライアントが強制するHTTPS要件を満たします。Bitwardenは、個人利用およびホームラボ向けにliteを推奨しています。