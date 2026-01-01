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Deepseek Harness

एक क्लिक में डीपसीक हार्नेस को तैनात करें

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
मालवेयर स्कैनर
होस्टिंगर एजेंट एआई सहायक
599/माह
अपना प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
डीपसीक हार्नेस

अपना मनचाहा डीपसीक हार्नेस प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
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50 GB NVMe डिस्क स्पेस
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KVM 2
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
AI वेब टर्मिनल
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

गहन विश्लेषण के लिए बेहतर कार्यप्रवाह

डीपसीक हार्नेस एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क है जहाँ हर क्षमता एक प्लगइन है। मॉडल, टूल, स्किल्स और यहाँ तक कि अन्य कोडिंग एजेंटों को भी बदला और पुनर्गठित किया जा सकता है, जिससे आपको कोर को छुए बिना अपने एआई एजेंटों के निर्माण और संचालन पर पूरा नियंत्रण मिलता है।

VPS पर Deepseek Harness चलाने से आपको संसाधनों पर पूरा नियंत्रण मिलता है और आप प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के अनुसार क्षमता को समायोजित कर सकते हैं। यह सेटअप कई विश्लेषणों के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है और समय के साथ कार्यभार को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करना आसान बनाता है।
शुरू करें
डीपसीक हार्नेस

डीपसीक हार्नेस के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब यहाँ है।

अपने डीपसीक हार्नेस एजेंटों को आवश्यक प्रदर्शन और नियंत्रण के साथ अधिक भार उठाने के लिए समर्पित संसाधन प्रदान करें।

उन्नत सुरक्षा

मैलवेयर स्कैनर की मदद से किसी भी दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल का पता लगाएं। डीडीओएस सुरक्षा और अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल से अपने सर्वर को सुरक्षित करें। एक समर्पित आईपी पते के साथ अपनी वेबसाइट की पहुंच को नियंत्रित करें।

डीपसीक हार्नेस

बेहतरीन परफॉर्मेंस

आपका सर्वर AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज पर चलेगा, और आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए 300 Mb/s का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यदि आपको अधिक VPS संसाधनों की आवश्यकता हो, तो कुछ ही क्लिक में कभी भी अपग्रेड करें।

डीपसीक हार्नेस

पूर्ण नियंत्रण, साथ ही बाहर निकलने का रास्ता भी।

अपनी इच्छानुसार Deepseek Harness को पूर्ण रूट एक्सेस के साथ कॉन्फ़िगर करें। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, एक निःशुल्क मैन्युअल स्नैपशॉट लें। यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।

डीपसीक हार्नेस

उन्नत सुरक्षा

मैलवेयर स्कैनर की मदद से किसी भी दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल का पता लगाएं। डीडीओएस सुरक्षा और अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल से अपने सर्वर को सुरक्षित करें। एक समर्पित आईपी पते के साथ अपनी वेबसाइट की पहुंच को नियंत्रित करें।

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आपका सर्वर AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज पर चलेगा, और आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए 300 Mb/s का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यदि आपको अधिक VPS संसाधनों की आवश्यकता हो, तो कुछ ही क्लिक में कभी भी अपग्रेड करें।

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पूर्ण नियंत्रण, साथ ही बाहर निकलने का रास्ता भी।

अपनी इच्छानुसार Deepseek Harness को पूर्ण रूट एक्सेस के साथ कॉन्फ़िगर करें। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, एक निःशुल्क मैन्युअल स्नैपशॉट लें। यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।

डीपसीक हार्नेस

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपने दर्शकों के सबसे नज़दीकी सर्वर का चयन करके लोडिंग स्पीड बढ़ाएँ। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

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डीपसीक हार्नेस जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

कोडी के साथ बेहतर तरीके से काम करें

कोडी – आपका मित्रवत एआई सहायक – वीपीएस से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ मौजूद है।

AI एजेंट हमेशा चालू और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध रहता है। यह VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में आपकी सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, अपना फायरवॉल अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को आसान बनाता है और आपका समय बचाता है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

आज ही शुरुआत करें
Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
रिव्यूज़
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
रिव्यूज़
WpBeginner
रेटिंग:
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874
रिव्यूज़

डीपसीक हार्नेस वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीपसीक हार्नेस सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
DeepSeek Harness एक ओपन-सोर्स एजेंट हार्नेस है जो AI एजेंटों के लिए प्लगइन-आधारित रनटाइम प्रदान करता है, विशेष रूप से कोडिंग और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो के लिए। VPS पर, आप इसका वेब या टर्मिनल UI चला सकते हैं, DeepSeek जैसे LLM प्रदाताओं से कनेक्ट कर सकते हैं, और कोड एडिटिंग, प्रोजेक्ट रिफैक्टरिंग, डेटा प्रोसेसिंग और अन्य एजेंट-संचालित वर्कफ़्लो जैसे कार्यों के लिए प्लगइन्स को व्यवस्थित कर सकते हैं।
VPS पर DeepSeek Harness चलाने से आपका एजेंट वातावरण हमेशा चालू रहता है, इसलिए लंबे समय तक चलने वाले कार्य और बैकग्राउंड वर्कफ़्लो आपके लैपटॉप के ऑफ़लाइन होने पर भी जारी रह सकते हैं। VPS आपके कॉन्फ़िगरेशन, प्लगइन्स और वर्कस्पेस को एक ही सुलभ स्थान पर केंद्रीकृत करता है, जो तब उपयोगी होता है जब आप कई उपकरणों से हार्नेस तक पहुंचना चाहते हैं या सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से टीम के साथियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं।
VPS के साथ आमतौर पर आपके पास रूट या सूडो एक्सेस होता है, जिससे आप पूरे डीपसीक हार्नेस स्टैक को नियंत्रित कर सकते हैं: नोड.जेएस संस्करण, पर्यावरण चर, फ़ायरवॉल नियम, प्रोसेस मैनेजर और स्टोरेज लेआउट। आप गिट स्रोतों से प्लगइन्स प्रबंधित कर सकते हैं, कस्टम टूल और मॉडल एंडपॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, और शेल, क्रॉन, डॉकर या अन्य ऑर्केस्ट्रेशन टूल का उपयोग करके हार्नेस के चारों ओर सिस्टम-स्तरीय स्वचालन को स्क्रिप्ट कर सकते हैं जो आपके वर्कफ़्लो से मेल खाते हों।
DeepSeek Harness के लिए VPS उपयुक्त है क्योंकि आप अपने एजेंट वर्कलोड के अनुसार CPU, मेमोरी और डिस्क प्रोफाइल चुन सकते हैं और उपयोग बढ़ने पर उन्हें बढ़ा सकते हैं। आप systemd या Docker जैसे टूल का उपयोग करके हार्नेस प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं, रिकवरी के लिए स्नैपशॉट और बैकअप का उपयोग कर सकते हैं, और API कॉल के लिए विलंबता को कम करने के लिए सर्वर को अपने मॉडल एंडपॉइंट के निकट क्षेत्रों में रख सकते हैं।
यह सेटअप उन डेवलपर्स, डेटा विशेषज्ञों और छोटी टीमों के लिए आदर्श है जो कोडिंग और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्थायी, साझा एआई टूलकिट चाहते हैं। यह उन पावर यूजर्स के लिए भी उपयुक्त है जो अक्सर कई मशीनों से काम करते हैं, प्रयोगों के लिए प्रतिलिपि योग्य वातावरण की आवश्यकता होती है, या एक अनुकूलन योग्य एजेंट वर्कस्पेस होस्ट करना चाहते हैं जो समय के साथ प्लगइन्स और नए वर्कफ़्लो के साथ विकसित हो सके।

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