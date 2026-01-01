आपके स्टोर के लिए गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता

ई-कॉमर्स होस्टिंग पर ₹549.00% तक की छूट

मुफ्त डोमेन और वेबसाइट माइग्रेशन
त्वरित सेटअप, पैमाना बढ़ाना आसान
WooCommerce के लिए पूरी तरह से प्रबंधित रखरखाव
24/7 ग्राहक सहायता
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
आपके स्टोर के लिए गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता

अपना क्लाउड होस्टिंग प्लान चुनें

पूरे विश्वास के साथ शुरुआत करें। हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी इसे जोखिम-मुक्त बनाती है।

Cloud Startup

बिज़नेस और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया।

Startup
Professional
Enterprise

संसाधन

10 प्रबंधित Node.js वेब ऐप्स
नया
2 CPU कोर
4 GB RAM
100 GB NVMe स्टोरेज
2,000,000 इनोड्स (फाइल्स और डायरेक्टरी)
100 PHP वर्कर
100 वेबसाइट्स
₹1,699.0068% की बचत
₹  549.00 /माह

+3 माह मुफ्त

48 की अवधि के लिए। ₹1599/माह की कीमत पर रिन्यू होता है।

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
अनगिनत SSL
मुफ्त
Horizons का ट्रायल
मुफ्त
10 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त
मुफ्त
WordPress, WooCommerce और Node.js ऐप्स के लिए मैनेज्ड होस्टिंग
CDN सम्मिलित
डेडिकेटेड IP एड्रेस
प्रायोरिटी 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट
नया
30-दिन की मनी-बैक गारंटी
AI SEO के लिए तैयार
सभी सुविधाएं देखें

दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएं और प्रबंधित करें, कहीं से भी, किसी भी समय।

चाहे आप डेस्कटॉप पर हों या मोबाइल पर, एक ही डैशबोर्ड से अपने स्टोर पर पूरा नियंत्रण रखें।
वृद्धि कर रही ई-कॉमर्स साइट्स के लिए स्केलेबल होस्टिंग

वृद्धि कर रही ई-कॉमर्स साइट्स के लिए स्केलेबल होस्टिंग

शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल होस्टिंग से शुरुआत करें, फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक क्लाउड या VPS प्लान पर अपग्रेड करें। WooCommerce जोड़ें और वृद्धि के लिए तैयार एक तेज़, सुरक्षित स्टोर लॉन्च करें।
वृद्धि कर रही ई-कॉमर्स साइट्स के लिए स्केलेबल होस्टिंग

फ्लेक्सिबल होस्टिंग जो सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है

WooCommerce एक लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन हम PrestaShop, OpenCart और कस्टम PHP स्टोर भी सपोर्ट करते हैं। हमारी होस्टिंग इन सभी सॉफ्टवेयर को चलाने में सक्षम है।

हमारी होस्टिंग ई-कॉमर्स को कैसे आसान बनाती है

गति का मतलब बिक्री है

गति का मतलब बिक्री है

तेज़ गति वाले ऑनलाइन स्टोर विज़िटर्स को जोड़े रखते हैं, जिससे बाउंस रेट घटता है और आपकी बिक्री बढ़ती है।

सुरक्षित

सुरक्षा की चिंता न करें। मुफ्त SSL प्रमाणपत्र और हमारे कस्टम फायरवॉल के साथ आपकी वेबसाइट सुरक्षित बनी रहती है।

सरल सेटअप

हमारे ऑटो इंस्टॉलर के साथ कुछ ही क्लिक में WordPress सेट-अप करें, और हमारी आसान निर्देशित ऑनबोर्डिंग के साथ आसानी से अपना ई-कॉमर्स स्टोर बिक्री के लिए तैयार करें।

निर्बाध नियंत्रण

AI से अपने लिए एक अनोखी वेबसाइट बनवाएं या पूर्ण रूप से कस्टमाइज़ेबल 150 टेम्प्लेट्स में से चुनें।
गति का मतलब बिक्री है

अपनी आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम प्लेटफार्म चुनें

WooCommerce के लिए मैनेज्ड होस्टिंग

WooCommerce के लिए मैनेज्ड होस्टिंग

आसान सेटअप, सरल उत्पाद प्रबंधन और कस्टमाइज़ेबल डिज़ाइन के साथ कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं।

PrestaShop होस्टिंग

PrestaShop होस्टिंग

एक विशाल PrestaShop कम्यूनिटी व्यापक बिल्ट-इन SEO टूल्स के साथ आपको बेहतरीन समर्थन प्रदान करती है।

Drupal होस्टिंग

Drupal होस्टिंग

मॉड्यूल्स और थीम्स के माध्यम से व्यापक कस्टमाइज़ेशन और मज़बूत सुरक्षा प्रोटोकॉल्स पाएं, जो बड़े स्टोर्स के लिए उपयुक्त है।

OpenCart होस्टिंग

OpenCart होस्टिंग

एक यूज़र-फ्रेंडली एडमिन पैनल, स्टोर की वृद्धि के लिए स्केलेबिलिटी और मल्टी-स्टोर प्रबंधन के साथ अपना बिज़नेस आसानी से प्रबंधित करें।

Magento होस्टिंग

Magento होस्टिंग

बड़े स्टोर्स के लिए उन्नत सुविधाओं से लैस और आसानी से कस्टमाइज़ किया जाने वाला ई-कॉमर्स प्लेटफार्म, जिसमें विस्तृत कैटलॉग प्रबंधन भी शामिल है।

आपकी ऑनलाइन सफलता के लिए 24/7 ग्राहक सहायता

30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ बिना किसी जोखिम के हमारी सेवाएं ट्राई करें।

दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं का विश्वास

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

ईकॉमर्स होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईकॉमर्स होस्टिंग के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।

ई-कॉमर्स होस्टिंग क्या है?

ई-कॉमर्स होस्टिंग के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है?

ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा होस्टिंग प्लान कौन सा है?

Hostinger प्लेटफॉर्म पर कौन से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सपोर्ट किए जाते हैं?

मैं अपने ई-कॉमर्स स्टोर को Hostinger पर कैसे माइग्रेट कर सकता/सकती हूं?

ई-कॉमर्स साइट के लिए वेब होस्टिंग की लागत कितनी है?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।