Openship adalah platform deployment open-source yang dapat di-host sendiri, yang mengubah server apa pun menjadi platform-as-a-service Anda sendiri. Arahkan ke repositori Git dan ia akan mendeteksi stack, membangun container, menyediakan database, domain, dan TLS, serta mengirimkan hasilnya â€” tanpa file pipeline atau YAML yang perlu dikelola. Fitur push-to-deploy, preview environment, alur staging dan production, serta rollback sekali klik sudah tersedia.

Self-hosting Openship menjaga pipeline build, data aplikasi, dan infrastruktur Anda sepenuhnya di mesin yang Anda kontrol, tanpa biaya per-kursi atau vendor lock-in. Kelola semuanya dari dashboard web, aplikasi desktop, CLI, atau REST API, dan pindahkan container Docker standar antar penyedia kapan pun Anda mau.