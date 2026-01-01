Deploy instan Openship.
Platform deployment open-source yang dapat di-hosting sendiri dengan CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) bawaan untuk menyebarkan stack apa pun ke server Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk Openship
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Openship
Openship adalah platform deployment open-source yang dapat di-host sendiri, yang mengubah server apa pun menjadi platform-as-a-service Anda sendiri. Arahkan ke repositori Git dan ia akan mendeteksi stack, membangun container, menyediakan database, domain, dan TLS, serta mengirimkan hasilnya â€” tanpa file pipeline atau YAML yang perlu dikelola. Fitur push-to-deploy, preview environment, alur staging dan production, serta rollback sekali klik sudah tersedia.
Self-hosting Openship menjaga pipeline build, data aplikasi, dan infrastruktur Anda sepenuhnya di mesin yang Anda kontrol, tanpa biaya per-kursi atau vendor lock-in. Kelola semuanya dari dashboard web, aplikasi desktop, CLI, atau REST API, dan pindahkan container Docker standar antar penyedia kapan pun Anda mau.
Fitur utama Openship
CI/CD bawaan
Push-to-deploy dengan lingkungan pratinjau, alur staging dan produksi, serta rollback sekali klik â€“ tanpa perlu menulis file pipeline.
Stack apa pun, server apa pun
Deploy Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, atau monorepos ke VPS, server khusus, atau homelab mana pun.
Backend terkelola penuh
Sediakan Postgres, MySQL, MongoDB, dan Redis bersama dengan worker, WebSocket, dan penyimpanan objek dari satu panel kontrol.
Domain & SSL
Sertifikat HTTPS otomatis, dukungan wildcard, dan domain tak terbatas dengan pembaruan otomatis yang ditangani untuk setiap penerapan.
Tiga cara bekerja
Lakukan deployment dari aplikasi desktop lengkap, dashboard web tim, atau CLI yang dapat diskrip yang didukung oleh REST API.
Container portabilitas
Semuanya berjalan sebagai kontainer Docker standar, sehingga Anda dapat memindahkan beban kerja antar penyedia atau perangkat keras yang di-hosting sendiri dengan bebas.
Jalankan Openship lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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