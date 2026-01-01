ExcaliDash adalah lapisan manajemen mandiri untuk Excalidraw yang mengubah koleksi gambar yang tersebar menjadi ruang kerja yang terorganisir dan dapat dicari. Alih-alih mengelola file .excalidraw individual, Anda mendapatkan dasbor terpusat tempat sketsa berada dalam koleksi, setiap perubahan dicatat dalam riwayat versi, dan diagram dapat dibagikan melalui tautan terbatas. Ini menggabungkan editor Excalidraw lengkap dengan backend yang ringan, sehingga menggambar, menyimpan, dan mengatur semuanya terjadi dalam satu instans pribadi.

Menjalankan ExcaliDash di VPS Anda sendiri menjaga setiap diagram, sketsa arsitektur, dan papan brainstorming sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Tidak ada biaya per-kursi dan tidak ada akses pihak ketiga ke data Anda, sementara akun multi-pengguna opsional dan OIDC single sign-on memungkinkan tim berkolaborasi dengan aman di bawah kendali Anda sendiri.