Deploy ExcaliDash instan.
Dashboard yang dihosting sendiri untuk mengatur, mengelola, dan berkolaborasi pada gambar Excalidraw Anda dengan riwayat versi dan berbagi tautan aman.
Pilih paket VPS untuk ExcaliDash
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ExcaliDash
ExcaliDash adalah lapisan manajemen mandiri untuk Excalidraw yang mengubah koleksi gambar yang tersebar menjadi ruang kerja yang terorganisir dan dapat dicari. Alih-alih mengelola file .excalidraw individual, Anda mendapatkan dasbor terpusat tempat sketsa berada dalam koleksi, setiap perubahan dicatat dalam riwayat versi, dan diagram dapat dibagikan melalui tautan terbatas. Ini menggabungkan editor Excalidraw lengkap dengan backend yang ringan, sehingga menggambar, menyimpan, dan mengatur semuanya terjadi dalam satu instans pribadi.
Menjalankan ExcaliDash di VPS Anda sendiri menjaga setiap diagram, sketsa arsitektur, dan papan brainstorming sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Tidak ada biaya per-kursi dan tidak ada akses pihak ketiga ke data Anda, sementara akun multi-pengguna opsional dan OIDC single sign-on memungkinkan tim berkolaborasi dengan aman di bawah kendali Anda sendiri.
Fitur utama ExcaliDash
Dashboard gambar terpusat
Atur semua sketsa Excalidraw Anda ke dalam koleksi yang dilengkapi thumbnail dan fitur pencarian, sehingga diagram mudah ditemukan dan tidak lagi tersebar di berbagai file.
Histori versi
Setiap editan diambil snapshot secara otomatis, memungkinkan Anda meninjau status sebelumnya dan memulihkan versi sebelumnya dari gambar apa pun saat terjadi kesalahan.
Berbagi Tautan Terbatas
Bagikan gambar individual melalui tautan yang dikontrol aksesnya, memberikan kolaborator atau pemangku kepentingan akses lihat atau edit tanpa mengekspos seluruh ruang kerja Anda.
Kolaborasi waktu nyata
Beberapa orang dapat berkolaborasi di kanvas yang sama melalui WebSockets, sehingga sesi brainstorming dan desain langsung berjalan lancar untuk tim yang terdistribusi.
Otentikasi Fleksibel
Jalankan dalam mode pengguna tunggal atau aktifkan akun multi-pengguna dengan single sign-on OIDC, cocok untuk penggunaan pribadi maupun tim yang lebih besar.
Jalankan ExcaliDash lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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