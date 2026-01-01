Deploy instan Decidim.
Platform demokrasi partisipatif sumber terbuka untuk konsultasi warga, penganggaran partisipatif, dan pengambilan keputusan kolaboratif.
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Decidim adalah kerangka kerja demokrasi partisipatif yang awalnya dibangun untuk kota Barcelona dan kini digunakan oleh pemerintah nasional, dewan regional, universitas, serta organisasi sipil di lebih dari tiga puluh negara untuk menjalankan referendum, anggaran partisipatif, majelis warga, dan proses ko-kreasi kebijakan secara online.
Self-hosting Decidim di VPS Anda sendiri menjaga data warga, catatan pemungutan suara, dan riwayat musyawarah di bawah kedaulatan penuh Anda â€“ tidak pernah di SaaS pihak ketiga â€“ sambil memberikan Anda seluruh codebase Ruby on Rails di bawah AGPL-3.0 untuk memperluas, mengaudit, dan berfederasi dengan instansi Decidim lainnya.
Fitur utama Decidim
Penganggaran partisipatif
Selenggarakan konsultasi anggaran multi-tahap di mana warga mengusulkan, mendukung, dan memberikan suara tentang bagaimana dana publik dialokasikan, dengan aturan pemungutan suara yang terintegrasi dan publikasi hasil.
Majelis Warga
Mengatur proses musyawarah dengan proposal, debat, rapat, dan pelacakan akuntabilitas agar setiap kontribusi warga dapat dilacak dari ide hingga hasil.
Desain Multi-tenant
Menampung beberapa ruang partisipasi independen â€“ kota, departemen, atau organisasi â€“ pada satu instans Decidim dengan konten dan admin yang terisolasi.
Keputusan yang dapat diaudit
Setiap proposal, pemungutan suara, dan amandemen dicatat dalam linimasa transparan yang dapat diperiksa oleh warga negara, jurnalis, dan badan pengawas kapan saja.
Integrasi standar terbuka
SAML dan OAuth single sign-on, API REST dan GraphQL, serta dukungan ActivityPub memungkinkan Decidim terintegrasi dengan sistem identitas sipil yang ada dan fediverse yang lebih luas.
Tersedia dalam 60+ bahasa
Disediakan dalam versi terjemahan untuk digunakan oleh pemerintah dan organisasi akar rumput di seluruh dunia, dengan perangkat bawaan untuk menerjemahkan konten di setiap ruang partisipasi.
Jalankan Decidim lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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