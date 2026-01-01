Decidim adalah kerangka kerja demokrasi partisipatif yang awalnya dibangun untuk kota Barcelona dan kini digunakan oleh pemerintah nasional, dewan regional, universitas, serta organisasi sipil di lebih dari tiga puluh negara untuk menjalankan referendum, anggaran partisipatif, majelis warga, dan proses ko-kreasi kebijakan secara online.

Self-hosting Decidim di VPS Anda sendiri menjaga data warga, catatan pemungutan suara, dan riwayat musyawarah di bawah kedaulatan penuh Anda â€“ tidak pernah di SaaS pihak ketiga â€“ sambil memberikan Anda seluruh codebase Ruby on Rails di bawah AGPL-3.0 untuk memperluas, mengaudit, dan berfederasi dengan instansi Decidim lainnya.