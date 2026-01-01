Deploy instan Bitwarden.
Server password manager Bitwarden self-hosted resmi, yang dipasangkan dengan layanan database MariaDB khusus.
Pilih paket VPS untuk Bitwarden
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Bitwarden
Bitwarden adalah server pengelola kata sandi resmi yang dibangun dan dikelola oleh Bitwarden Inc. Template ini menerapkan Bitwarden lite, distribusi satu kontainer dari vendor, bersama dengan database MariaDB khusus. Tidak seperti implementasi ulang komunitas dari Bitwarden API, ini menjalankan kode server yang sama dengan yang dikirimkan Bitwarden kepada pelanggannya sendiri, sehingga perilaku vault, kriptografi, dan frekuensi pembaruan berasal langsung dari vendor.
Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga setiap item vault, lampiran, dan file di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, sementara perangkat Anda terus menggunakan ekstensi browser, aplikasi desktop, aplikasi seluler, dan CLI Bitwarden resmi. Traefik berada di depan kontainer dengan sertifikat Let's Encrypt otomatis, memenuhi persyaratan HTTPS yang diberlakukan oleh klien Bitwarden. Bitwarden merekomendasikan lite untuk penggunaan pribadi dan home lab.
Fitur utama Bitwarden
Server resmi Bitwarden
Menjalankan kode server yang dibuat dan dikelola oleh Bitwarden Inc., sehingga perbaikan keamanan dan rilis datang langsung dari vendor.
Kompatibilitas klien resmi
Ekstensi browser, aplikasi desktop, aplikasi seluler, dan CLI Bitwarden terhubung ke server Anda sendiri tanpa modifikasi apa pun.
Vault terenkripsi end-to-end
Item dienkripsi di perangkat Anda menggunakan model zero-knowledge, sehingga server tidak pernah melihat kata sandi utama Anda.
Organisasi dan berbagi
Bagikan kredensial dengan anggota keluarga atau rekan kerja melalui organisasi dan koleksi dengan kontrol akses per pengguna.
Opsional layanan enterprise
SSO, SCIM provisioning, dan event logging disertakan dalam image dan dapat diaktifkan saat lisensi memerlukannya.
Jalankan Bitwarden lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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