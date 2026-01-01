Bitwarden adalah server pengelola kata sandi resmi yang dibangun dan dikelola oleh Bitwarden Inc. Template ini menerapkan Bitwarden lite, distribusi satu kontainer dari vendor, bersama dengan database MariaDB khusus. Tidak seperti implementasi ulang komunitas dari Bitwarden API, ini menjalankan kode server yang sama dengan yang dikirimkan Bitwarden kepada pelanggannya sendiri, sehingga perilaku vault, kriptografi, dan frekuensi pembaruan berasal langsung dari vendor.

Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga setiap item vault, lampiran, dan file di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, sementara perangkat Anda terus menggunakan ekstensi browser, aplikasi desktop, aplikasi seluler, dan CLI Bitwarden resmi. Traefik berada di depan kontainer dengan sertifikat Let's Encrypt otomatis, memenuhi persyaratan HTTPS yang diberlakukan oleh klien Bitwarden. Bitwarden merekomendasikan lite untuk penggunaan pribadi dan home lab.