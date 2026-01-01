Cognee telepítése egy kattintással.
Önállóan tárolt AI memória motor, amely az adatokat lekérdezhető tudásgrafikusá alakítja az ügynökök számára.
Válasszon VPS csomagot a Cognee szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cognee
A Cognee egy nyílt forráskódú AI memóriamotor, amely valódi szemantikai réteggel helyettesíti a törékeny RAG csatornákat. Dokumentumokat, beszélgetéseket, képeket, hang- és adatbázisrekordokat fogyaszt, a választott LLM-t használja az entitások és a kapcsolatok kivonására, és a vektor beágyazás mellett kapcsolódó tudásgrafiként tárolja őket, így az ügynökök a csatolt tényekből származó kérdésekre válaszolnak, nem pedig elszigetelt szövegdarabok.
Egyetlen API-hívás kezeli az evést, és a keresés grafikon-tudatos eredményeket ad vissza, amelyeket az alkalmazások és az ügynök-keretrendszerek közvetlenül fogyaszthatnak. A saját VPS-en futtatva a Cognee a szabadalmaztatott dokumentumokat, beágyazásokat és az ebből eredő grafikonokat az Ön által irányított infrastruktúrában tartja, a PostgreSQL pedig relációs metadatokat és állandó térfogatokat tart fenn, amelyek a vektor és a grafikon tárolását tartják.
A Cognee főbb funkciói
Tudás graf memória
A Cognee kivonja az entitásokat és a kapcsolatokat az adatokból, és lekérdezhető grafikonként tárolja őket, ahelyett, hogy lapos szövegdarabokat használna.
Ingest bármely forrás
A dokumentumok, a beszélgetések, a képek, a hang és az adatbázis-rekordok egy API-n keresztül történő betöltése és a Cognee normalizálása a memóriába.
Graph-tudatos keresés
Kérdezés természetes nyelven, és kap a válaszokat a kapcsolódó tények, ami mérhetően csökkenti a hallucinációk az ügynök válaszokat.
Hozza a saját LLM-jét.
Cognee pont OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, vagy egy helyi Ollama végponton egy modellbeállítás módosításával.
REST API ügynökök számára
A memória egy hitelesített REST API-n keresztül jelenik meg, így az alkalmazások és az ügynökkeretek HTTPS-en keresztül olvashatják és írhatják.
Privát alapértelmezetten
A fájlok, beágyaztatások és grafikonok a VPS-en a Docker-kötetekben maradnak, nem pedig egy harmadik féltől származó memóriaszolgáltatásban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cognee szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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