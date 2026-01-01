Akár 69% kedvezmény a Cognee szolgáltatásra

Cognee telepítése egy kattintással.

Önállóan tárolt AI memória motor, amely az adatokat lekérdezhető tudásgrafikusá alakítja az ügynökök számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Cognee telepítése egy kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Cognee szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Cognee

A Cognee egy nyílt forráskódú AI memóriamotor, amely valódi szemantikai réteggel helyettesíti a törékeny RAG csatornákat. Dokumentumokat, beszélgetéseket, képeket, hang- és adatbázisrekordokat fogyaszt, a választott LLM-t használja az entitások és a kapcsolatok kivonására, és a vektor beágyazás mellett kapcsolódó tudásgrafiként tárolja őket, így az ügynökök a csatolt tényekből származó kérdésekre válaszolnak, nem pedig elszigetelt szövegdarabok.

Egyetlen API-hívás kezeli az evést, és a keresés grafikon-tudatos eredményeket ad vissza, amelyeket az alkalmazások és az ügynök-keretrendszerek közvetlenül fogyaszthatnak. A saját VPS-en futtatva a Cognee a szabadalmaztatott dokumentumokat, beágyazásokat és az ebből eredő grafikonokat az Ön által irányított infrastruktúrában tartja, a PostgreSQL pedig relációs metadatokat és állandó térfogatokat tart fenn, amelyek a vektor és a grafikon tárolását tartják.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Cognee főbb funkciói

Tudás graf memória

A Cognee kivonja az entitásokat és a kapcsolatokat az adatokból, és lekérdezhető grafikonként tárolja őket, ahelyett, hogy lapos szövegdarabokat használna.

Ingest bármely forrás

A dokumentumok, a beszélgetések, a képek, a hang és az adatbázis-rekordok egy API-n keresztül történő betöltése és a Cognee normalizálása a memóriába.

Graph-tudatos keresés

Kérdezés természetes nyelven, és kap a válaszokat a kapcsolódó tények, ami mérhetően csökkenti a hallucinációk az ügynök válaszokat.

Hozza a saját LLM-jét.

Cognee pont OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, vagy egy helyi Ollama végponton egy modellbeállítás módosításával.

REST API ügynökök számára

A memória egy hitelesített REST API-n keresztül jelenik meg, így az alkalmazások és az ügynökkeretek HTTPS-en keresztül olvashatják és írhatják.

Privát alapértelmezetten

A fájlok, beágyaztatások és grafikonok a VPS-en a Docker-kötetekben maradnak, nem pedig egy harmadik féltől származó memóriaszolgáltatásban.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cognee szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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