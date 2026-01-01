A Cognee egy nyílt forráskódú AI memóriamotor, amely valódi szemantikai réteggel helyettesíti a törékeny RAG csatornákat. Dokumentumokat, beszélgetéseket, képeket, hang- és adatbázisrekordokat fogyaszt, a választott LLM-t használja az entitások és a kapcsolatok kivonására, és a vektor beágyazás mellett kapcsolódó tudásgrafiként tárolja őket, így az ügynökök a csatolt tényekből származó kérdésekre válaszolnak, nem pedig elszigetelt szövegdarabok.

Egyetlen API-hívás kezeli az evést, és a keresés grafikon-tudatos eredményeket ad vissza, amelyeket az alkalmazások és az ügynök-keretrendszerek közvetlenül fogyaszthatnak. A saját VPS-en futtatva a Cognee a szabadalmaztatott dokumentumokat, beágyazásokat és az ebből eredő grafikonokat az Ön által irányított infrastruktúrában tartja, a PostgreSQL pedig relációs metadatokat és állandó térfogatokat tart fenn, amelyek a vektor és a grafikon tárolását tartják.