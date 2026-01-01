Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .systems domene

Što je .systems domena? .systems je generička TLD domena prikladna za tvrtke, IT pružatelje usluga, inženjerske tvrtke i organizacije koje nude složena rješenja, infrastrukturu ili usluge, s naglaskom na strukturiranom, sistemski utemeljenom radu.

Za koga je namijenjena .systems domena? Domena .systems dobro funkcionira za IT konzultante, dobavljače softvera, sistem integratore i pružatelje infrastrukture koji nude složena tehnička rješenja i podršku. Odgovara i nišnim projektima i etabliranim tehnološkim tvrtkama.