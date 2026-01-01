Izgradite sustave koji se skaliraju s .systems domenom

38,99/god.12,99/1. godina
Uštedite 67%
Za prvu godinu
.systems

O domeni .systems

Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .systems domene

Što je .systems domena?

.systems je generička TLD domena prikladna za tvrtke, IT pružatelje usluga, inženjerske tvrtke i organizacije koje nude složena rješenja, infrastrukturu ili usluge, s naglaskom na strukturiranom, sistemski utemeljenom radu.

Za koga je namijenjena .systems domena?

Domena .systems dobro funkcionira za IT konzultante, dobavljače softvera, sistem integratore i pružatelje infrastrukture koji nude složena tehnička rješenja i podršku. Odgovara i nišnim projektima i etabliranim tehnološkim tvrtkama.

Zašto odabrati .systems domenu?

Domena .systems signalizira strukturiran, tehnički fokus od prvog posjeta, poboljšavajući jasnoću i prepoznatljivost robne marke. Podržava dosljedno imenovanje na web stranicama, e-pošti i dokumentaciji, pomažući u održavanju profesionalne i skalabilne online prisutnosti.

Podaci o domeni za .systems

Najviša razina
.systems
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
3 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €

Zašto registrirati domenu u Hostingeru?

Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti

Kako dobiti najbolje ime domene

1. Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
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.systems domena - FAQ

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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