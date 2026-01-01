Skalirajte bez ograničenja s domenom .cloud

24,99/god.1,99/1. godina
Uštedite 92%
Za prvu godinu
.cloud

O domeni .cloud

Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .cloud domene

Što je .cloud domena?

.cloud je generički TLD dizajniran za usluge u oblaku, SaaS proizvode i digitalne projekte. Otvoren je svima, što ga čini popularnim za tehnološke tvrtke, razvojne programere i online alate.

Za koga je namijenjena .cloud domena?

.cloud domena idealna je za SaaS pružatelje usluga, hosting tvrtke, IT konzultante i razvojne programere koji predstavljaju alate ili platforme temeljene na oblaku. Odgovara odredišnim stranicama proizvoda, infrastrukturnim uslugama i modernim tehnološkim portfeljima.

Zašto odabrati .cloud domenu?

.cloud domena jasno signalizira online usluge i modernu infrastrukturu, pomažući posjetiteljima da brzo shvate vaš fokus. Podržava jasan brending na vašoj web stranici, e-pošti i marketingu kako se vaše poslovanje razvija.

Podaci o domeni za .cloud

Najviša razina
.cloud
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
3 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
Premium zaštita domene
Dodatak
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €

Zašto registrirati domenu u Hostingeru?

Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti

Kako dobiti najbolje ime domene

1. Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
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.cloud domena - FAQ

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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