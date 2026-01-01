Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .cloud domene

Što je .cloud domena? .cloud je generički TLD dizajniran za usluge u oblaku, SaaS proizvode i digitalne projekte. Otvoren je svima, što ga čini popularnim za tehnološke tvrtke, razvojne programere i online alate.

Za koga je namijenjena .cloud domena? .cloud domena idealna je za SaaS pružatelje usluga, hosting tvrtke, IT konzultante i razvojne programere koji predstavljaju alate ili platforme temeljene na oblaku. Odgovara odredišnim stranicama proizvoda, infrastrukturnim uslugama i modernim tehnološkim portfeljima.