Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .studio domene

Što je .studio domena? Domena .studio je generička TLD domena koju često koriste kreativni profesionalci, agencije i studiji. Fleksibilna i neutralna u odnosu na lokaciju, odgovara portfeljima, produkcijskim kućama i dizajnerskim brendovima.

Za koga je namijenjena .studio domena? Domena .studio odgovara dizajnerskim agencijama, umjetničkim studijima, fotografima i kreativnim freelancerima koji predstavljaju portfelje ili usluge. Idealna je za isticanje vizualnog rada i jačanje profesionalnog kreativnog identiteta.