Stvarajte bez ograničenja s domenom .studio
43,99€/god.12,99€/1. godinaZa prvu godinu
Uštedite 70%
O domeni .studio
Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .studio domene
Što je .studio domena?
Domena .studio je generička TLD domena koju često koriste kreativni profesionalci, agencije i studiji. Fleksibilna i neutralna u odnosu na lokaciju, odgovara portfeljima, produkcijskim kućama i dizajnerskim brendovima.
Za koga je namijenjena .studio domena?
Domena .studio odgovara dizajnerskim agencijama, umjetničkim studijima, fotografima i kreativnim freelancerima koji predstavljaju portfelje ili usluge. Idealna je za isticanje vizualnog rada i jačanje profesionalnog kreativnog identiteta.
Zašto odabrati .studio domenu?
Domena .studio jasno signalizira kreativni ili produkcijski usmjeren prostor, pomažući posjetiteljima da na prvi pogled shvate vaše usluge. Podržava dosljedan brending na vašoj web stranici, e-pošti i marketingu kako se vaše poslovanje razvija.
Podaci o domeni za .studio
Najviša razina
.studio
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
1 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €
Zašto registrirati domenu u Hostingeru?
Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
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Savjeti
Kako dobiti najbolje ime domene
1. Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
2. Neka bude kratko
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
3. Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
4. Razmislite o svojoj publici
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
5. Djelujte brzo
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.studio domena - FAQ
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.