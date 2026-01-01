Pomozite ljudima riješiti njihove probleme s domenom .solutions
33,99€/god.3,99€/1. godinaZa prvu godinu
Uštedite 88%
O domeni .solutions
Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .solutions domene
Što je .solutions domena?
.solutions je generička TLD domena prikladna za tvrtke i profesionalce koji nude usluge, odgovore ili rješavanje problema. Široko se koristi za konzultantske tvrtke, pružatelje tehnoloških usluga i web-mjesta usmjerena na podršku.
Za koga je namijenjena .solutions domena?
Domena .solutions odgovara konzultantima, agencijama, pružateljima softvera i tehnološkim startupima usmjerenima na rješavanje problema klijenata. Signalizira stručnost u rješavanju problema za uslužne tvrtke, SaaS alate i platforme za podršku.
Zašto odabrati .solutions domenu?
Domena .solutions jasno signalizira da pružate odgovore i usluge rješavanja problema, pomažući posjetiteljima da brzo shvate vašu vrijednost. Podržava dosljedan brending na vašoj web stranici, e-pošti i marketingu kako se vaše poslovanje razvija.
Podaci o domeni za .solutions
Najviša razina
.solutions
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
1 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €
Zašto registrirati domenu u Hostingeru?
Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti
Kako dobiti najbolje ime domene
1. Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
2. Neka bude kratko
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
3. Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
4. Razmislite o svojoj publici
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
5. Djelujte brzo
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.solutions domena - FAQ
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.