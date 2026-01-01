Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .solutions domene

Što je .solutions domena? .solutions je generička TLD domena prikladna za tvrtke i profesionalce koji nude usluge, odgovore ili rješavanje problema. Široko se koristi za konzultantske tvrtke, pružatelje tehnoloških usluga i web-mjesta usmjerena na podršku.

Za koga je namijenjena .solutions domena? Domena .solutions odgovara konzultantima, agencijama, pružateljima softvera i tehnološkim startupima usmjerenima na rješavanje problema klijenata. Signalizira stručnost u rješavanju problema za uslužne tvrtke, SaaS alate i platforme za podršku.