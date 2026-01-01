Prvo otkrijte priču s domenom .news

35,99/god.10,99/1. godina
Uštedite 69%
Za prvu godinu
.news

O domeni .news

Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .news domene

Što je .news domena?

Domena .news je generička domena najviše razine stvorena za web-stranice s vijestima, medijima i novinarstvom. Nema specifičnih ograničenja prihvatljivosti i široko se koristi za pravovremeni sadržaj usmjeren na informacije.

Za koga je namijenjena .news domena?

Domena .news odgovara izdavačima, medijskim kućama, blogerima i organizacijama koje dijele pravovremene novosti. Pomaže u isticanju sadržaja vijesti, izgradnji autoriteta i informiranju publike o općim ili specijaliziranim temama.

Zašto odabrati .news domenu?

Domena .news jasno pokazuje vaš fokus na prvi pogled, pomažući posjetiteljima da brzo prepoznaju informacije i ažuriranja. Podržava dosljedan brending na vašoj web stranici, e-pošti i marketingu kako vaša ponuda sadržaja raste.

Podaci o domeni za .news

Najviša razina
.news
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
1 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €

Zašto registrirati domenu u Hostingeru?

Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti

Kako dobiti najbolje ime domene

1. Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
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.news domena - FAQ

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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