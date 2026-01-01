Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .news domene

Što je .news domena? Domena .news je generička domena najviše razine stvorena za web-stranice s vijestima, medijima i novinarstvom. Nema specifičnih ograničenja prihvatljivosti i široko se koristi za pravovremeni sadržaj usmjeren na informacije.

Za koga je namijenjena .news domena? Domena .news odgovara izdavačima, medijskim kućama, blogerima i organizacijama koje dijele pravovremene novosti. Pomaže u isticanju sadržaja vijesti, izgradnji autoriteta i informiranju publike o općim ili specijaliziranim temama.