Uspostavite svoje poslovanje s domenom .company

22,99/god.2,99/1. godina
Uštedite 87%
Za prvu godinu
.company

O domeni .company

Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .company domene

Što je .company domena?

.company je generička TLD domena dizajnirana za tvrtke bilo koje veličine ili industrije. Široko se koristi za korporativne web-stranice, portfelje i profesionalne online identitete, bez ograničenja lokacije.

Za koga je namijenjena .company domena?

Domena .company idealna je za korporacije, agencije i B2B pružatelje usluga koji žele jasan, profesionalan identitet. Odgovara holding tvrtkama, podružnicama i globalnim timovima koji dijele jedinstvenu online prisutnost.

Zašto odabrati .company domenu?

Domena .company jasno navodi što je vaša organizacija i podržava dosljedan, profesionalan imidž. Pomaže posjetiteljima da vas brzo prepoznaju i dobro funkcionira na web stranicama, adresama e-pošte i dugoročnom brendiranju.

Podaci o domeni za .company

Najviša razina
.company
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
1 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €

Zašto registrirati domenu u Hostingeru?

Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti

Kako dobiti najbolje ime domene

1. Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
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.company domena - FAQ

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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