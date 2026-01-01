Uspostavite svoje poslovanje s domenom .company
22,99€/god.2,99€/1. godinaZa prvu godinu
Uštedite 87%
O domeni .company
Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .company domene
Što je .company domena?
.company je generička TLD domena dizajnirana za tvrtke bilo koje veličine ili industrije. Široko se koristi za korporativne web-stranice, portfelje i profesionalne online identitete, bez ograničenja lokacije.
Za koga je namijenjena .company domena?
Domena .company idealna je za korporacije, agencije i B2B pružatelje usluga koji žele jasan, profesionalan identitet. Odgovara holding tvrtkama, podružnicama i globalnim timovima koji dijele jedinstvenu online prisutnost.
Zašto odabrati .company domenu?
Domena .company jasno navodi što je vaša organizacija i podržava dosljedan, profesionalan imidž. Pomaže posjetiteljima da vas brzo prepoznaju i dobro funkcionira na web stranicama, adresama e-pošte i dugoročnom brendiranju.
Podaci o domeni za .company
Najviša razina
.company
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
1 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €
Zašto registrirati domenu u Hostingeru?
Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
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Savjeti
Kako dobiti najbolje ime domene
1. Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
2. Neka bude kratko
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
3. Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
4. Razmislite o svojoj publici
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
5. Djelujte brzo
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.company domena - FAQ
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.