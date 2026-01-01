Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .company domene

Što je .company domena? .company je generička TLD domena dizajnirana za tvrtke bilo koje veličine ili industrije. Široko se koristi za korporativne web-stranice, portfelje i profesionalne online identitete, bez ograničenja lokacije.

Za koga je namijenjena .company domena? Domena .company idealna je za korporacije, agencije i B2B pružatelje usluga koji žele jasan, profesionalan identitet. Odgovara holding tvrtkama, podružnicama i globalnim timovima koji dijele jedinstvenu online prisutnost.