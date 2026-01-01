Registrirajte svoju domenu .biz

20,99/god.6,99/1. godina
Uštedite 67%
Za prvu godinu
.biz

O domeni .biz

Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .biz domene

Što je .biz domena?

Domena .biz je generička domena najviše razine stvorena za poslovnu upotrebu. Široko je koriste tvrtke, poduzetnici i web-mjesta za e-trgovinu koja traže jasno, poslovno usmjereno ime.

Za koga je namijenjena .biz domena?

.biz domena odgovara vlasnicima malih poduzeća, startupima, konzultantima i e-trgovinskim projektima usmjerenima na komercijalnu aktivnost. Pomaže u signaliziranju prisutnosti koja je prvenstveno usmjerena na poslovanje za profesionalne usluge i web stranice tvrtki.

Zašto odabrati .biz domenu?

.biz domena jasno signalizira web stranicu usmjerenu na poslovanje, pomažući posjetiteljima da brzo prepoznaju što nudite. Podržava profesionalno i dosljedno brendiranje na vašoj web stranici, e-pošti i marketingu kako se vaša tvrtka razvija.

Podaci o domeni za .biz

Najviša razina
.biz
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
3 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €

Zašto registrirati domenu u Hostingeru?

Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti

Kako dobiti najbolje ime domene

1. Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
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.biz domena - FAQ

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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