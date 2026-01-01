Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .biz domene

Što je .biz domena? Domena .biz je generička domena najviše razine stvorena za poslovnu upotrebu. Široko je koriste tvrtke, poduzetnici i web-mjesta za e-trgovinu koja traže jasno, poslovno usmjereno ime.

Za koga je namijenjena .biz domena? .biz domena odgovara vlasnicima malih poduzeća, startupima, konzultantima i e-trgovinskim projektima usmjerenima na komercijalnu aktivnost. Pomaže u signaliziranju prisutnosti koja je prvenstveno usmjerena na poslovanje za profesionalne usluge i web stranice tvrtki.