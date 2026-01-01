Neka vaša kreativnost govori kroz .art domenu
22,99€/god.1,99€/1. godinaZa prvu godinu
Uštedite 91%
O domeni .art
Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .art domene
Što je .art domena?
.art je generička domena najviše razine namijenjena umjetnicima, galerijama, muzejima i kreativnim brendovima. Otvorena je svima diljem svijeta i često se koristi za portfelje, izložbe i druge projekte usmjerene na umjetnost.
Za koga je namijenjena .art domena?
Domena .art odgovara umjetnicima, galerijama, muzejima i kreativnim studijima koji žele jasan i nezaboravan prostor za predstavljanje radova na mreži. Odgovara portfolijima, izložbama, digitalnim umjetničkim projektima i kulturnim organizacijama.
Zašto odabrati .art domenu?
Domena .art signalizira jasan fokus na kreativnost i vizualni rad, pomažući posjetiteljima da odmah razumiju vašu web stranicu. Podržava dosljedan brending na vašoj web stranici, e-pošti i marketingu kako se vaš portfelj ili poslovanje razvijaju.
Podaci o domeni za .art
Najviša razina
.art
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
3 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €
Zašto registrirati domenu u Hostingeru?
Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti
Kako dobiti najbolje ime domene
1. Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
2. Neka bude kratko
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
3. Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
4. Razmislite o svojoj publici
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
5. Djelujte brzo
Istražite ostale ekstenzije domena
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.art domena - FAQ
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.