Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .art domene

Što je .art domena? .art je generička domena najviše razine namijenjena umjetnicima, galerijama, muzejima i kreativnim brendovima. Otvorena je svima diljem svijeta i često se koristi za portfelje, izložbe i druge projekte usmjerene na umjetnost.

Za koga je namijenjena .art domena? Domena .art odgovara umjetnicima, galerijama, muzejima i kreativnim studijima koji žele jasan i nezaboravan prostor za predstavljanje radova na mreži. Odgovara portfolijima, izložbama, digitalnim umjetničkim projektima i kulturnim organizacijama.