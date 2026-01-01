Neka vaša kreativnost govori kroz .art domenu

22,99/god.1,99/1. godina
Uštedite 91%
Za prvu godinu
.art

O domeni .art

Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .art domene

Što je .art domena?

.art je generička domena najviše razine namijenjena umjetnicima, galerijama, muzejima i kreativnim brendovima. Otvorena je svima diljem svijeta i često se koristi za portfelje, izložbe i druge projekte usmjerene na umjetnost.

Za koga je namijenjena .art domena?

Domena .art odgovara umjetnicima, galerijama, muzejima i kreativnim studijima koji žele jasan i nezaboravan prostor za predstavljanje radova na mreži. Odgovara portfolijima, izložbama, digitalnim umjetničkim projektima i kulturnim organizacijama.

Zašto odabrati .art domenu?

Domena .art signalizira jasan fokus na kreativnost i vizualni rad, pomažući posjetiteljima da odmah razumiju vašu web stranicu. Podržava dosljedan brending na vašoj web stranici, e-pošti i marketingu kako se vaš portfelj ili poslovanje razvijaju.

Podaci o domeni za .art

Najviša razina
.art
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
3 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €

Zašto registrirati domenu u Hostingeru?

Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti

Kako dobiti najbolje ime domene

1. Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
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.art domena - FAQ

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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