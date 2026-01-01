Privucite klijente domenom .agency
31,99€/god.3,99€/1. godinaZa prvu godinu
Uštedite 88%
O domeni .agency
Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .agency domene
Što je .agency domena?
Domena .agency je otvoreni generički TLD uveden za agencije, servisne tvrtke i profesionalne timove. Široko je koriste marketinške, kreativne, regrutacijske i konzultantske tvrtke.
Za koga je namijenjena .agency domena?
Domena .agency idealna je za marketinške agencije, kreativne studije, agencije za zapošljavanje i konzultantske timove koji žele jasan, profesionalan identitet na mreži. Odgovara i specijaliziranim stručnjacima i agencijama s više usluga.
Zašto odabrati .agency domenu?
Domena .agency jasno komunicira vaše profesionalne usluge i olakšava prepoznavanje vašeg brenda. Podržava dosljedno imenovanje na vašoj web stranici, e-pošti i kampanjama, pomažući u održavanju jasnoće kako vaše poslovanje raste.
Podaci o domeni za .agency
Najviša razina
.agency
Vrsta TLD-a
gTLD
Minimalno razdoblje registracije
1 godina
Maksimalno razdoblje registracije
1 godina
Zaštita privatnosti domene
Besplatno
RegistrarLock
IDN domene
DNSSEC
ICANN-ova naknada
0,17 €
Zašto registrirati domenu u Hostingeru?
Nije potrebno tehničko znanje
Stalno dostupna stručna podrška
Besplatna zaštita privatnosti domene
Besplatne stranice "uskoro dostupno" ili "poveznice u biografiji"
Konkurentne cijene
Savjeti
Kako dobiti najbolje ime domene
1. Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime svog brenda ili ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
2. Neka bude kratko
Imena domena kraća od tri riječi lakše se čitaju i pamte.
3. Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i teško izgovorljive riječi.
4. Razmislite o svojoj publici
Odaberite ekstenziju koja odgovara vašoj publici, bilo da je lokalna ili globalna.
5. Djelujte brzo
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.agency domena - FAQ
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/godišnje. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.