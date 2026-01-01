Kratki pregled koji će vam pomoći u odabiru i registraciji .agency domene

Što je .agency domena? Domena .agency je otvoreni generički TLD uveden za agencije, servisne tvrtke i profesionalne timove. Široko je koriste marketinške, kreativne, regrutacijske i konzultantske tvrtke.

Za koga je namijenjena .agency domena? Domena .agency idealna je za marketinške agencije, kreativne studije, agencije za zapošljavanje i konzultantske timove koji žele jasan, profesionalan identitet na mreži. Odgovara i specijaliziranim stručnjacima i agencijama s više usluga.