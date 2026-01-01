Marketing app templates

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Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger

Τα πρότυπα εφαρμογών μάρκετινγκ είναι προκατασκευασμένες διατάξεις εφαρμογών ιστού που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εργαλείων που βοηθούν στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ – από προγραμματιστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ημερολόγια περιεχομένου έως κατασκευαστές UTM και γεννήτριες δημοσιεύσεων ιστολογίων. Παρέχουν μια αρχική δομή που μπορεί να προσαρμοστεί και να υποστηριχθεί από την ενσωματωμένη AI του AI Builder – χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί τρίτων ή τεχνική ρύθμιση – για τη δημιουργία δικών σας εργαλείων μάρκετινγκ.

Τα πρότυπα εφαρμογών μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προγραμμάτων προγραμματισμού αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, ημερολογίων περιεχομένου, εργαλείων δημιουργίας UTM, γεννητριών αναρτήσεων blog, γεννητριών διαφημιστικών κειμένων, εργαλείων δημιουργίας ακολουθιών email και άλλων. Είναι κατάλληλα τόσο για τη διαχείριση των δικών σας δραστηριοτήτων μάρκετινγκ όσο και για τη δημιουργία και την προσφορά εργαλείων μάρκετινγκ στους πελάτες σας.

Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πρότυπα απλά περιγράφοντας τις αλλαγές που επιθυμείτε. Το AI θα δημιουργήσει και θα ενημερώσει την διαδικτυακή σας εφαρμογή με βάση τις οδηγίες σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική web εφαρμογή σε λίγα λεπτά και να την βελτιώσετε σε ώρες, ανάλογα με το πόση προσαρμογή θέλετε. Το πρότυπο παρέχει την αρχική δομή, ενώ το AI βοηθά στη δημιουργία λειτουργιών και στην προσαρμογή της διεπαφής.

Τα εργαλεία μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασίας τους – χρησιμοποιήστε τα για τις δικές σας δραστηριότητες μάρκετινγκ και σταματήστε να πληρώνετε για ακριβά εργαλεία τρίτων, ή προχωρήστε ένα βήμα παραπέρα και προσφέρετε την εφαρμογή σας ως υπηρεσία επί πληρωμή στους πελάτες σας, προσθέτοντας έτσι μια νέα πηγή εσόδων στην επιχείρησή σας.

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