CRM app templates

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Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger

Τα πρότυπα εφαρμογών CRM είναι προκατασκευασμένες διατάξεις web εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εργαλείων που βοηθούν στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, στην παρακολούθηση υποψήφιων πελατών και στην οργάνωση των δραστηριοτήτων πωλήσεων – από διαχειριστές επαφών και ιχνηλάτες συμφωνιών έως πύλες πελατών και πίνακες ελέγχου πωλήσεων. Παρέχουν μια αρχική δομή που μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις επιχειρηματικές σας ανάγκες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λύση CRM χωρίς προγραμματισμό ή τεχνικές ρυθμίσεις.

Τα πρότυπα CRM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία διαχειριστών επαφών, συστημάτων παρακολούθησης υποψήφιων πελατών, αγωγών πωλήσεων, πυλών πελατών, πινάκων ελέγχου συμφωνιών, εργαλείων υπενθύμισης παρακολούθησης και άλλων. Είναι κατάλληλα για τη διαχείριση των δικών σας σχέσεων με τους πελάτες, καθώς και για τη δημιουργία και την προσφορά λύσεων CRM στους πελάτες σας.

Δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πρότυπα απλά περιγράφοντας τις αλλαγές που επιθυμείτε. Το AI θα δημιουργήσει και θα ενημερώσει την διαδικτυακή σας εφαρμογή με βάση τις οδηγίες σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική web εφαρμογή σε λίγα λεπτά και να την τελειοποιήσετε σε λίγες ώρες, ανάλογα με το βαθμό προσαρμογής που επιθυμείτε. Το πρότυπο παρέχει την αρχική δομή, ενώ το AI βοηθά στη δημιουργία λειτουργιών και στην προσαρμογή της διεπαφής.

Ναι. Τα εργαλεία CRM έχουν μεγάλη ζήτηση μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που χρειάζονται έναν απλό τρόπο διαχείρισης των πελατών τους. Δημιουργήστε το δικό σας CRM και σταματήστε να πληρώνετε για ακριβές πλατφόρμες – ή προχωρήστε παραπέρα και προσφέρετε το προσαρμοσμένο CRM σας ως υπηρεσία επί πληρωμή στους πελάτες και προσθέστε μια νέα ροή εσόδων στην επιχείρησή σας.

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